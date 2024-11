Entenda por que fadiga mental é motivo para adiar decisões importantes

Por causa disso, Araujo acredita que a rotina de trabalho de grande parte dos brasileiros, com várias horas diárias gastas no trânsito e jornadas de cinco a seis dias por semana, reduz o tempo de sono e favorece o processo de fadiga frontal durante as atividades cognitivas no dia a dia. “A tendência é ter comportamentos impulsivos, porque a capacidade de tomar decisão, de autoavaliação, de autocontrole, está reduzida. Isso pode fazer com que a pessoa se torne mais violenta no trânsito, mais agressiva na conversa com o outro”, diz.

Embora não haja uma definição exata do tempo limite de concentração antes do estado de fadiga mental, ele estima que seja em torno de 20 a 30 minutos. O ideal é fazer pausas depois desse período de tempo focado numa tarefa, para que o cérebro se recupere e volte a focar. O problema, de acordo com Araujo, é que a maioria das pessoas não respeita esse limite. “Por causa da fadiga mental, a pessoa acaba perdendo o autocontrole e a capacidade de perceber que precisa fazer pequenas pausas durante a jornada de trabalho.”