Envelhecemos de forma contínua ou em saltos? Veja o que a ciência já sabe sobre esse processo

Para muitas pessoas, o envelhecimento parece acontecer de maneira irregular. Depois de um período de estabilidade, um dia, aparentemente do nada, surge uma dor nos joelhos.

PUBLICIDADE “Você acorda de manhã e, de repente, se sente velho”, diz Steve Hoffmann, professor de biologia computacional no Instituto Leibniz sobre o Envelhecimento, em Jena, Alemanha. “Essa é, de certa forma, a conclusão.” Acontece que pode haver uma base científica para essa experiência. Ao analisar marcadores relacionados à idade, como proteínas e etiquetas de DNA na corrente sanguínea, alguns cientistas estão percebendo que o envelhecimento na vida adulta não é um processo linear, mas talvez algo que ocorra de maneira brusca em determinados momentos da vida.

Aqui está o que eles descobriram até agora e o que isso pode significar para sua saúde e longevidade.

Como é o ‘envelhecimento não linear’?

Os cientistas há muito suspeitam que o envelhecimento pode acontecer em saltos, mas só começaram a usar sinais moleculares para medir esse ritmo na última década.

Um estudo amplamente divulgado da Universidade de Stanford, publicado no ano passado, rastreou várias mudanças moleculares associadas ao envelhecimento em amostras de sangue coletadas de 108 adultos entre 25 e 75 anos. Comparando amostras de indivíduos de diferentes idades, descobriu-se que as pessoas pareciam envelhecer mais rapidamente por volta dos 44 anos e, novamente, por volta dos 60.

Os agrupamentos de mudanças no primeiro pico estavam principalmente relacionados ao metabolismo de gorduras e álcool, bem como à função muscular. Já o segundo pico estava mais associado à disfunção imunológica e à função muscular. O primeiro pico pode ajudar a explicar por que as pessoas parecem ter mais dificuldade em metabolizar álcool a partir dos 40 anos e por que se tornam mais propensas a doenças aos 60, explica Michael Snyder, professor de genética da Stanford Medicine e coautor do estudo.

Para muitas pessoas, o envelhecimento parece acontecer de forma intermitente. Acontece que pode haver uma base científica para essa experiência. Foto: Alberto Miranda/The New York Times

Também no ano passado, um estudo em camundongos, coautorado por Hoffmann, descobriu que modificações químicas repentinas no DNA ocorreram nos roedores na fase inicial da meia-idade e, novamente, na transição para a velhice, sugerindo que há três estágios distintos de envelhecimento.

E, em um estudo de 2019 que analisou o plasma sanguíneo de mais de 4 mil pessoas, os cientistas relataram saltos significativos nas concentrações de proteínas associadas ao envelhecimento na quarta, sétima e oitava décadas de vida.

Outros especialistas acreditam que o envelhecimento não ocorre necessariamente em surtos curtos, mas sim em fases mais longas. Steve Horvath, amplamente reconhecido por ter desenvolvido as ferramentas de medição do envelhecimento biológico conhecidas como relógios epigenéticos, disse que um estudo de 2013 conduzido por ele encontrou um padrão de envelhecimento que segue uma curva acentuada da infância até a puberdade, mas que se torna linear após os 20 anos. (Atualmente, Horvath é pesquisador principal no Altos Labs, uma empresa de biotecnologia focada na melhoria da saúde celular e no retardamento de doenças relacionadas ao envelhecimento.)

Há também dados iniciais sugerindo que certos órgãos — como o coração ou o cérebro — podem envelhecer mais rapidamente do que outros, informa Tony Wyss-Coray, professor de neurologia e ciências neurológicas da Universidade de Stanford, que foi um dos autores do estudo de 2019.

Seja em fases ou em saltos, ainda não está claro como todas essas mudanças moleculares contribuem para o envelhecimento e para doenças relacionadas à idade. No entanto, esses achados podem oferecer mais insights sobre as mudanças bem conhecidas da meia-idade, como a desaceleração do metabolismo, comenta Allison Aiello, professora de epidemiologia no Centro de Envelhecimento Robert N. Butler, da Universidade Columbia.

Na prática, isso pode significar que as pessoas poderiam gerenciar sua saúde de maneira mais direcionada, focando em mudanças e condições específicas que correspondam à sua idade, observa Aditi Gurkar, professora assistente de medicina no Instituto de Envelhecimento da Universidade de Pittsburgh.

O que vem a seguir? Essas descobertas são "bastante interessantes, mas eu diria que ainda são preliminares", avalia Eric Verdin, presidente e CEO do Instituto Buck para Pesquisa sobre o Envelhecimento. E elas levantam uma série de perguntas, diz ele: "O que está acontecendo? Qual órgão ou conjunto de órgãos está causando essas grandes mudanças?"

Há outras questões em aberto, como se essas mudanças variam de indivíduo para indivíduo ou entre os sexos, e até que ponto o estilo de vida e nossos comportamentos podem influenciar, já que há cada vez mais evidências de que certos eventos — como gravidez, traumas, adversidades ou até uma infecção por covid — podem acelerar o envelhecimento biológico.

Os especialistas dizem que estão ansiosos para responder a essas questões com estudos longitudinais que acompanhem as mudanças ao longo da vida de uma pessoa. Esse método levaria em conta as diferenças de ambiente e estilo de vida entre os indivíduos. "Se você realmente quer identificar se há uma tendência linear ou se existem esses saltos que ocorrem em períodos específicos, precisaria acompanhar as mesmas pessoas para ver se essas mudanças são biológicas", explica Allison. Até agora, os pesquisadores estão apenas "arranhando a superfície" de como as mudanças moleculares se relacionam com o envelhecimento, descreve Luigi Ferrucci, diretor científico do Instituto Nacional do Envelhecimento. Ao aprender mais, acrescenta, eles podem ajudar as pessoas a viver melhor por mais tempo e a evitar doenças. "Em vez de começar a declinar aos 70, podemos tentar fazer com que isso aconteça aos 75 e ganhar cinco anos de vida com qualidade."

Este conteúdo foi publicado originalmente no The New York Times e traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.