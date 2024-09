Exames de sangue e outros serviços são interrompidos em Cuiabá por dívida de R$ 3,3 milhões

“Lamentavelmente, a interrupção é necessária em virtude do não pagamento dos serviços contratados pela prefeitura municipal durante mais de 12 meses, mesmo após diversas tentativas de negociação. Até o momento, o débito do município com a Afip é de R$ 3,3 milhões”, disse a entidade, que realizava cerca de 105 mil exames por mês na cidade.

Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a suspensão dos serviços de análises clínicas e a falta de pagamento. A pasta afirmou estar “em tratativa com outros laboratórios” para que o serviço seja retomado “o quanto antes”.