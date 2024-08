Pré-candidato a vereador do PL exibe arma na cintura durante convenção em Cuiabá; veja vídeo

Antes de exibir a arma, o pré-candidato deu um grito de apoio à sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro: “Eu tô fechado com o 22 (número eleitoral do PL), porra!”. Suplente de deputado estadual, Ranalli ocupou o cargo no mês passado com o licenciamento do titular, o deputado Elizeu Nascimento (PL).

Na semana em que ocupou uma vaga na Assembleia Legislativa do Mato Grosso (AL-MT), Ranalli ficou conhecido ao protocolar um projeto de lei que concede uma medalha a policiais que participarem de ocorrências que resultem em morte de criminosos. O parlamentar também defende que isso seja utilizado como “recomendação” para a promoção de agentes de segurança pública.