Quem não se lembra dos dispositivos que alargavam as narinas para que os atletas respirassem melhor? Ou daquelas fitas elásticas coloridas que eram coladas na pele deles? Ou, mais recentemente, quem não reparou nos estranhos hematomas redondos nas costas de vários competidores? Muitas dessas promessas somem do mercado tão rapidamente quanto surgem e, para não cairmos em ciladas, é importante exercer um ceticismo prudente sempre que novas e sedutoras promessas nos sejam apresentadas. Afinal, na imensa maioria dos casos, elas não têm qualquer fundamentação lógica, plausibilidade biológica, e nunca foram ou serão submetidas ao rigor do escrutínio científico.

Em casos raros, algumas dessas invenções até passam por certa testagem sistemática nos laboratórios e centros de pesquisa. Em situações ainda mais raras, algumas podem se provar úteis para determinadas finalidades. Dentro deste último e seleto grupo, está a prática de entrar em banheiras com água gelada, popularizada nos últimos anos por atletas de certas modalidades, em particular as de lutas e o rúgbi. Até celebridades já apareceram nas redes sociais investindo nessa técnica. Vejamos o que a ciência tem a dizer sobre o assunto.