Uma das principais características do músculo esquelético, aquele que movimenta nosso corpo, é que ele é ativado de forma voluntária – ou seja, nosso cérebro envia comandos voluntários, na maioria das vezes intencionais, para que os músculos se contraiam e gerem movimentos. Essa ativação muscular se dá pelo envio de impulsos elétricos, que correm pelos nervos e chegam até os músculos.

De forma similar, porém não exatamente igual, também é possível estimular a contração muscular com uma corrente elétrica artificial, aplicada diretamente sobre a pele acima dos músculos ou dos nervos. Nesses casos, a contração gerada é involuntária.

Essas formas diferentes de evocar uma contração muscular resultam em respostas também diferentes. Para dar um exemplo, a contração voluntária resulta no recrutamento rotativo de diferentes fibras contráteis. Em outras palavras, nem todas as fibras se contraem ao mesmo tempo, e elas vão se revezando na tarefa de contrair o músculo, ou seja, enquanto umas trabalham, outras descansam. Já com a corrente elétrica, as fibras musculares recrutadas a se contrair são sempre as mesmas, já que o recrutamento se dá pela proximidade do eletrodo, sem qualquer revezamento. Isso resulta em fadiga mais rápida e intensa. Por esse motivo, essas fibras também estão mais propensas à dor muscular e a pequenas lesões.