Hot yoga: conheça os benefícios da modalidade praticada em sala aquecida a 40 graus

Já pensou em praticar yoga em uma sala aquecida a 40 graus? Esse é o ambiente criado para a prática de hot yoga, que vem se popularizando nos últimos anos nos estúdios e academias do Brasil. A aula oferece muitos dos benefícios da yoga tradicional, como aumento de força e flexibilidade e redução de estresse. No entanto, a modalidade agrega o elemento extra do calor, que facilita a execução das posturas e ajuda no relaxamento.

Dificilmente eu teria ido em uma aula de hot yoga se não tivesse sido incentivada por uma amiga. Não gosto muito de verão e tenho pouca resistência à temperaturas elevadas, mas estava em uma fase monótona em relação a atividade física e aceitei experimentar algo diferente. Durante a aula, tive dificuldade em realizar alguns movimentos e parei diversas vezes para beber água e descansar. De fato, a prática foi desconfortável, mas concluir foi muito recompensador. O calor traz uma grande sensação de alívio e satisfação. Pensei que sairia exausta, mas me senti energizada, com mais disposição e bem-estar.

Foi também o estímulo de fazer algo novo que empolgou Fernanda Vilarrodona, 27 anos, comunicadora e criadora do perfil @escuta.ela, sobre autoconhecimento e bem-estar. “Eu tinha a ideia de que yoga era monótono demais, por isso, quando me foi apresentada a oportunidade de experimentar a prática de uma forma mais desafiadora em uma sala aquecida, eu topei na mesma hora”, relata.

Ela conta, no entanto, que não esperava descobrir na modalidade uma atividade física revigorante, além de uma filosofia de vida, com conexão com o espiritual. “Me encontrei naquela sala, quente e acolhedora. Yoga é muito mais do que um exercício físico, é uma prática que realmente engloba corpo, mente e alma”, diz.

Praticante desde março de 2022, Fernanda conta que o calor representa um desafio mental que a puxa para o presente, funcionando como uma meditação em movimento, e a faz refletir sobre seus próprios limites. “A liberação de suor também traz uma sensação de limpeza interna, como se realmente todas as toxinas estivessem saindo pelos poros. Além disso, como fica aquecido muito mais rápido, o corpo alcança espaços nos alongamentos que antes não alcançava”, afirma.

Quais os benefícios da hot yoga?

Para Andreia Braga, gerente técnica do Vidya Studio, que possui 10 unidades espalhadas pelo País, desenvolver a flexibilidade de maneira mais fácil e segura é uma das grandes vantagens do hot yoga. “O calor do ambiente aquece e relaxa os músculos do corpo. Como consequência, é possível perceber que entrar nas asanas (posturas) será mais simples e mais rápido. Assim, a modalidade se torna acessível a pessoas com diferentes níveis de prática”, diz.

Dependendo do estúdio, as aulas podem durar de 60 a 90 minutos, e não há nenhuma restrição de quantas vezes por semana praticar: é possível, inclusive, fazer as aulas diariamente.

Fernanda Vilarrodona pratica hot yoga há 1 ano e relata que encontrou não só uma atividade física revigorante, mas também uma filosofia de vida e conexão com o espiritual muito especial Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Andrea Wellbaum, professora e co-fundadora do Hot Yoga São Paulo, estúdio pioneiro da modalidade na cidade, afirma ainda que, do ponto de vista de reabilitação, o calor tem um efeito analgésico temporário. “Isso possibilita pessoas com dores crônicas a se exercitarem – às vezes pela primeira vez em anos – movimentando as áreas do corpo onde sentem dor e fortalecendo músculos atrofiados. Ela conta que há alunos com artrite, artrose e fibromialgia que relatam que a sala quente faz maravilhas na suavização ou até mesmo no desaparecimento das dores.

Ao contrário do que muitos podem supor, a sala quente não coloca o aluno sob o risco de esticar demais os músculos. “Não há nenhuma evidência disso. Na teoria também não faz sentido, já que são recomendados exercícios de aquecimento do corpo antes de exercitá-lo, justamente para trazer mais segurança na hora de realizar os movimentos”, enfatiza.

O calor estimula ainda um reflexo nas veias provocando sua dilatação – o mesmo efeito que uma bolsa de água quente tem em um músculo enrijecido, de aumentar a circulação naquela área, facilitando uma irrigação mais profunda. Quando o calor é aplicado em todo o corpo ao mesmo tempo, a dilatação das veias resulta em queda na pressão sanguínea, assim como ocorre com a água que passa com menos pressão em uma mangueira com um bocal mais largo.

Essa redução de pressão obriga o coração a trabalhar mais intensamente, em uma frequência cardíaca mais elevada. “Dessa forma, a alta temperatura faz com que movimentos relativamente simples tenham efeitos excelentes na melhora do condicionamento físico do praticante”, garante Andrea.

Quem pode praticar hot yoga?

Apesar dos vários benefícios, hot yoga não é indicado para todo mundo. A alta temperatura pode colocar em risco quem sofre com algumas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, entre outras doenças cardiovasculares. A prática também é contraindicada para idosos e pessoas que estão passando por algum quadro infeccioso no momento, como gripe, infecção urinária, dor de garganta etc.

Para completar, grávidas que não eram praticantes de hot yoga não devem começar a praticar durante a gravidez. “Assim como com outros exercícios, não é recomendável iniciar algo novo que exige bastante esforço durante esse período. Porém, se ela já vinha praticando regularmente por pelo menos seis meses e tiver passado por uma liberação médica, é possível continuar com algumas modificações propostas pelo professor”, diz Andrea.

Por fim, crianças menores de 12 anos devem evitar a sala quente, já que nessa idade, as glândulas sudoríparas, responsáveis pelo suor, ainda não estão totalmente desenvolvidas, o que pode atrapalhar a eficiência da regulação do calor corporal.

Além disso, é possível que algumas pessoas percebam um mal-estar durante a prática, como dor de cabeça e tontura. Karina Hatano, médica do esporte do Espaço Einstein, do Hospital Israelita Albert Einstein, explica que isso acontece porque todo exercício realizado em ambientes de temperatura elevada favorece o nosso organismo a uma desidratação. “Em qualquer prática, estar hidratado é fundamental para evitar complicações”, enfatiza. Por isso, beber água antes, durante e depois de uma aula de hot yoga é essencial. Água de coco e isotônico também podem ajudar a restaurar os eletrólitos perdidos durante o treino.

A cardiologista Carla Tavares, especialista em medicina do esporte e do exercício, ressalta a necessidade de uma avaliação médica para detectar se existe algum risco e liberar a prática com segurança. Ela também destaca a importância da atividade física, seja ela qual for. “Vale lembrar que não existe exercício perfeito. O exercício que cada um se sente bem é o melhor exercício a ser praticado. O importante é a assiduidade.”

Dicas para quem vai começar a praticar hot yoga

É absolutamente normal se sentir um pouco intimidado com a aula e ter dificuldade nas primeiras sessões. Mas, lembre-se que o princípio básico da ioga é o respeito com seu corpo. Portanto, você pode seguir seu próprio ritmo. Durante a aula você pode parar o quanto quiser e retomar quando se sentir pronto. A seguir, dicas que ajudam na prática:

Esteja aberto ao novo, mas respeite seus limites. Talvez numa primeira aula você se sinta mais confortável em reservar um tapetinho perto da porta, mas fique tranquilo, parece mais desafiador do que realmente é.

Talvez numa primeira aula você se sinta mais confortável em reservar um tapetinho perto da porta, mas fique tranquilo, parece mais desafiador do que realmente é. Se entregue à sensação de calor. Perceba o suor e a qualidade dos seus pensamentos naquele momento. Se você for uma pessoa que naturalmente já transpira muito, leve uma toalhinha.

Perceba o suor e a qualidade dos seus pensamentos naquele momento. Se você for uma pessoa que naturalmente já transpira muito, leve uma toalhinha. Divirta-se! Não fique se comparando com a pessoa do tapetinho do lado, cada um tem seu tempo de evolução e seu corpo com diferentes facilidades e limitações.

Não fique se comparando com a pessoa do tapetinho do lado, cada um tem seu tempo de evolução e seu corpo com diferentes facilidades e limitações. Use roupas leves e confortáveis.

roupas leves e confortáveis. Beba bastante água antes e depois. Durante a aula, faça pausas para beber alguns goles para manter a hidratação.

bastante água antes e depois. Durante a aula, faça pausas para beber alguns goles para manter a hidratação. Realize as posturas devagar para que o corpo se adapte à temperatura.

as posturas devagar para que o corpo se adapte à temperatura. Preste muita atenção à maneira como seu corpo se sente.

muita atenção à maneira como seu corpo se sente. Evite ir para a aula com o estômago vazio (assegure-se que comeu algo leve entre 2h e 4h antes e que não está com fome).

ir para a aula com o estômago vazio (assegure-se que comeu algo leve entre 2h e 4h antes e que não está com fome). Permaneça na sala por alguns minutos em savasana (postura do corpo morto) após o término da aula. É importante aguardar a respiração e os batimentos cardíacos voltarem ao normal.

Onde praticar hot yoga em São Paulo