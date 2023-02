Jovem sofre parada cardíaca e está em coma induzido após cheirar pimenta, diz família

Continua em coma induzido a jovem que teve uma parada cardiorrespiratória após cheirar pimenta em conserva no último dia 17, na cidade de Anápolis (GO), a 55 km da capital, segundo informações da família. Thais Medeiros, de 25 anos, teve uma reação alérgica ao cheiro do condimento e chegou ao hospital já desfalecida, relata sua mãe, Adriana Silva Medeiros.

Thais, que mora em Goiânia, passava o fim de semana na casa do namorado, Matheus Lopes de Oliveira, na cidade vizinha, quando passou mal. Há sete anos ela descobriu que tinha asma e, desde então, vinha tendo crises, principalmente quando havia mudanças no tempo. Em 2020, chegou a ser internada por cinco dias em razão de uma infecção no pulmão, conta a mãe, que disse sempre manter a casa sem poeira e evitar produtos com cheiro por causa da doença da filha.

Todavia, Thais não chegou a fazer nenhum tratamento de prevenção e controle das crises alérgicas. Segundo a mãe, a prioridade era cuidar dos dois filhos de Thais e o tratamento da filha era sempre protelado. As duas trabalham em um salão na casa da mãe, que é manicure e Thais, trancista.

Thais Medeiros, de 25 anos, sofreu uma parada cardíaca após cheirar uma pimenta em conserva, segundo a família Foto: Arquivo pessoal/Foto cedida por Adriana Medeiros

Na semana em que passou mal, a jovem já vinha manifestando sintomas de crise de asma. “Estava gripada e com sensação de cansaço. A pimenta foi o ‘gatilho’”, afirma Adriana.

A alergia da jovem se manifesta principalmente por meio de coceira. No dia em cheirou a pimenta, Thais sentiu coceira na garganta e chegou a tomar antialérgico e usar a bombinha de asma, mas não resolveu. “Matheus e a mãe dele foram rápidos e a levaram ao hospital”, diz Adriana.

Chegando lá, Thais já estava sem pulso e precisou de oito minutos para ser reanimada. Desde então, ela está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa de Anápolis sob sedação para a proteção do cérebro, que apresenta um edema, relata a mãe.

De acordo com o último boletim médico, divulgado na manhã de domingo, 26, houve redução no inchaço do cérebro e a jovem não havia tido febre desde o dia anterior. “Foi a primeira boa notícia”, comemorou a mãe. Outra tomografia deve ser realizada ainda nesta segunda-feira, 17, para que seja avaliada a evolução do edema, segundo Adriana.