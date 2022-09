Justin Bieber: Qual o elo entre doença do cantor e exaustão que motivou cancelamento de shows?

O cantor Justin Bieber anunciou nesta terça-feira, 6, o cancelamento de shows marcados para os dias 14 e 15 de setembro em São Paulo e os demais que faria na América Latina. Justin Bieber relatou “exaustão” após se apresentar no Rock in Rio no último domingo.

Em um comunicado sobre a suspensão da turnê, a equipe do cantor lembrou que no início do ano Bieber tornou pública a “batalha” contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, que deixou o rosto dele parcialmente paralisado. A doença fez com que Bieber não conseguisse completar a turnê na América do Norte e tivesse dificuldades em fazer os shows na Europa.

O cantor Justin Bieber se apresentou no último domingo, no Rock in Rio. Foto: Angela Weiss/AFP

Médicos ouvidos pelo Estadão explicam que a síndrome pode ter repercussões tardias desconfortáveis, como dores e zumbidos. O receio de que um esforço físico e emocional provoque uma reincidência da doença ou o surgimento de outras manifestações também pode estar por trás da decisão do cantor de suspender a turnê, avaliam os especialistas.

“Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil”, afirmou Justin Bieber, no comunicado. “Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora.”

O professor titular e chefe do Departamento de Neurologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Fernando Cendes explica que a Síndrome de Ramsay-Hunt tem origem em uma infecção causada pelo vírus varicela-zoster, responsável pela catapora. “O vírus fica adormecido no corpo da pessoa, próximo de estruturas nervosas.” Quando ressurge, pode comprometer nervos faciais.

A síndrome é mais comum quando há queda de imunidade por alguma infecção, neoplasia, ou até pela idade avançada. “Mas acontece também em adultos, jovens saudáveis, sem causa muito aparente”, diz Cendes. Ele diz que a doença pode causar dor no ouvido, problema de audição e paralisia facial, dependendo do nervo atingido.

O cantor Justin Bieber foi diagnosticado com a síndrome de Ramsay Hunt, que paralisou metade de seu rosto. Foto: Instagram/@justinbieber

O tratamento dura de uma a quatro semanas e, embora os sintomas mais agudos da doença sejam revertidos, é possível que a pessoa ainda continue com dores – as neuralgias. “E a dor, quando se fala de dor neurálgica, é para valer.” Não há informações se este é o quadro de Justin Bieber.

O neurocientista Fernando Gomes explica, ainda, que manifestações como zumbidos e tonturas também podem permanecer. “A reabilitação acontece, mas você precisa que esse nervo passe por um processo de restauração após o processo inflamatório”, diz Gomes, professor livre docente da Universidade de São Paulo (USP).

Já a psicóloga Bruna Capozzi lembra que o fato de ter lidado com uma doença também pode ter repercussões na saúde mental. “Quando algo acontece com o seu principal instrumento de trabalho, o corpo, o impacto na autoestima e também na percepção de competência pode ser devastador para aquele artista e impactar de forma significativa a saúde mental.”

Vejo como uma maturidade. O ser humano não é robô” Fernando Gomes, neurocientista

Para os médicos, a decisão de suspender a turnê também pode ter sido tomada em caráter preventivo para evitar uma recorrência de sintomas desagradáveis relacionados à síndrome ou para preservar a saúde de um modo geral.

“É um problema infeccioso relacionado a um vírus que nunca é exterminado por completo. O vírus fica no gânglio de forma aquiescente e quando você diminui sua imunidade – e há comportamentos que propiciam isso, como abstinência de sono, excessos em geral, descontrole emocional ou trabalho exaustivo – isso favorece desbalanço no sistema imunológico e esse problema pode reaparecer”, diz Gomes.

Ele avalia que a readequação da agenda do cantor, para garantir o bem-estar e evitar problemas de saúde, deve se tornar mais frequente e cita exemplos de outras personalidades, como atletas, que colocaram um freio na carreira em prol da saúde. “Vejo como uma maturidade. O ser humano não é robô.”