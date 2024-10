Marina Abib: ‘Lutar contra essa doença é meu maior ato de ousadia’

Em seu site pessoal, a bailarina e coreógrafa Marina Abib, de 36 anos, se define como uma “artista em reabilitação”. Artista ela é desde 1991, quando, aos três anos, começou a estudar balé. Em reabilitação, está desde 2022, quando recebeu o diagnóstico de encefalite autoimune – uma doença inflamatória que virou sua vida pelo avesso.

“Passou um turbilhão de emoções pela minha cabeça: medo, incerteza, frustração... Mas, em algum lugar dentro de mim, surgiu uma força silenciosa que dizia: ‘Você vai superar!’”, recorda.

Vai superar, não – está superando. Todos os dias, Marina conquista pequenos avanços. “Avanços que, para mim, são gigantescos”, reflete a dançarina paulistana.

A bailarina e coreógrafa Marina Abib, durante sessão de fisioterapia. Foto: Tiago Queiroz

Primeiro, ela conseguiu recuperar alguns movimentos da perna. Aos poucos, melhorou sua força física. Por último, está voltando a se alimentar sem sonda. "Ainda não voltei a andar, mas já posso dizer que estou a caminho. O corpo vai respondendo aos estímulos e cada avanço é uma esperança renovada", avalia Marina, que está prestes a trocar a cadeira de rodas pelo andador. A melhor hora do dia, não por acaso, é quando faz fisioterapia. "Mesmo com a dor e o cansaço, sinto que estou mais próxima de voltar a me mover como antes", orgulha-se. A pior hora, em compensação, é quando acorda. "Lidar com as limitações é sempre um momento de profunda reflexão. É quando a realidade pesa um pouco mais. Mas, ao longo do dia, tento transformar essa sensação em motivação."

Marina está tendo que reaprender também a falar e a comer. Por essa razão, é acompanhada por uma equipe multidisciplinar formada por nove pessoas, incluindo neurologista, fonoaudiólogo, nutricionista e cuidadores 24 horas.

Sozinha, ela admite que não estaria conseguindo. Como diria aquela velha canção dos Beatles, a bailarina está tendo uma pequena ajuda de seus amigos. Ou melhor, uma grande ajuda. Entre remédios, terapias e outras despesas médicas, os gastos chegam a cerca de R$ 60 mil por mês. Na ponta do lápis, algo em torno de R$ 720 mil por ano.

Para ajudar a arrecadar esse valor, acaba de ser lançado o terceiro vídeo da campanha Marina em Movimento (veja abaixo), uma verdadeira ação entre amigos.

O publicitário Marco Iarussi é um dos novos companheiros de luta. Conhece Marina desde 2022, quando foi convidado para dar início a uma campanha de arrecadação. A reunião aconteceu numa sala da clínica onde Marina estava internada. “O clima era de preocupação”, recorda. “O quadro ainda era muito delicado e a família não tinha como pagar o tratamento”.

À época, Marina tinha deixado a UTI havia algumas semanas: não falava, se alimentava por sonda e dependia de cuidados médicos 24 horas por dia. Para piorar a situação, o convênio negou o fornecimento do remédio. Isso obrigou a família a entrar na Justiça. Enquanto aguardava uma decisão do juiz, acumulou dívidas.

“O principal desafio é mostrar que, apesar dos avanços, sua recuperação está longe de ser completa. Para quem acompanha apenas os momentos felizes pelas redes sociais, pode parecer que está bem. Mas a realidade é outra: sua luta diária envolve um custo altíssimo”, diz. “Nosso esforço é equilibrar a narrativa: não queremos apelar para o sensacionalismo, mas queremos deixar claro: o apoio financeiro ainda é urgente e necessário”.

Marina diz que, hoje, seu momento preferido do dia é quando faz fisioterapia, porque sente que está mais próxima de voltar a se movimentar. Foto: Tiago Queiroz

À beira de um vulcão

Para o primeiro vídeo da campanha, lançado no ano passado, Iarussi entrevistou 15 amigos de Marina, do Brasil e do exterior, incluindo músicos, dançarinos, coreógrafos... Maria Eugênia foi uma das pessoas que gravaram depoimentos. Ela conheceu Marina – a quem chama carinhosamente de Má – no Instituto Brincante, em São Paulo, em 2004. Naquele ano, sua futura melhor amiga era aluna de sua mãe, Rosane Almeida. "Numa apresentação de fim de ano, fiquei impressionada: 'Nossa, quem é essa menina danada?'", recorda Maria Eugênia. Pouco tempo depois, a "menina danada" foi convidada a fazer parte de um espetáculo de dança do pai de Maria Eugênia, o músico pernambucano Antonio Nóbrega. "Certa ocasião, eu e a Má formamos um duo de dança e tínhamos que criar uma coreografia. Nossa, foi muito divertido! Demos muita risada juntas", lembra. De amigas, as duas viraram sócias. Em 2008, fundaram a Companhia Soma, que durou 11 anos.

Marina durante apresentação, antes de descobrir a doença. Foto: Acervo Teatro CART (Itália)

No ano em que se conheceram, viajaram, de mochila nas costas, para o Chile. Um dos passeios da viagem foi a escalada do vulcão Osorno. “Achei que seria tranquilo, mas estava enganada. Foi uma subida tenebrosa”, relata. Diante do vento forte, Maria Eugênia começou a sentir medo e pensou em desistir – Marina, porém, não deixou. “Sempre foi uma pessoa de muita coragem”, emociona-se. “Nunca deixou ninguém para trás”.

Além de disponibilizar um site para doações (o gerandobondade.com.br/marina), a campanha abrange ações beneficentes. Uma das mais recentes foi o Aulão do Bem, projeto idealizado por Lu Fernandez. Um desses “aulões” foi ministrado pela bailarina Ana Botafogo, em São Paulo, e o valor arrecadado foi revertido para o tratamento.

Salto para o impossível

Para Marina, o que mais faz falta em sua vida atualmente é dançar. Foto: André Albuquerque

“Do que eu mais sinto falta? De tudo! Mas, principalmente, da indescritível sensação de estar no palco. O calor das luzes, o silêncio antes do espetáculo, a conexão com a plateia... É algo mágico!”, define. “Acredito, de todo o coração, que vou voltar a dançar. A dança é a minha vida. É uma forma de existência.”

Enquanto não volta a subir em um palco, ela desenvolve outros projetos. Formada em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Marina planeja escrever um livro e lançar um documentário.

É também curadora do evento Ouse e explica que, para ela, ousadia é ter a coragem de se lançar no desconhecido. E se reinventar diante dos obstáculos. “O momento mais ousado da minha vida é agora. Lutar contra essa doença, mesmo com todas as incertezas, é o maior ato de ousadia que já vivi.”