‘Não quero parar de sentir saudade. Penso nele todos os dias’, diz Lucinha Araújo, mãe de Cazuza

Para atenuar a falta que Cazuza lhe faz, Lucinha não para de bolar projetos. Primeiro, criou a Sociedade Viva Cazuza, no bairro de Laranjeiras, Zona Sul do Rio de Janeiro, para atender crianças e jovens diagnosticados com HIV. Depois, fundou o Centro Cultural Cazuza em Vassouras (RJ), cidade onde nasceu. Na última semana, lançou dois livros: Meu Lance É Poesia, organizado por Ramos Nunes Mello, com os 238 poemas escritos por Cazuza entre 1975 e 1989, e Protegi Teu Nome Por Amor, só com fotografias do filho.

E no ano que vem tem mais: Cazuza será tema do samba-enredo da Camisa Verde e Branco, de São Paulo; de um documentário do baixista e produtor musical Nilo Romero, parceiro em músicas como Brasil; de uma exposição imersiva no Rio e em São Paulo... “Quero manter viva a memória do meu filho”, afirma Lucinha. “Essa é a razão de ser da minha vida desde o dia em que ele se foi.”