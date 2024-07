Panela de alumínio faz mal? A de cerâmica é mesmo superior? Veja melhores tipos para a saúde

Quando pensamos em alimentação saudável, focamos no cardápio e pouco refletimos sobre os materiais que estão em contato com os produtos, como embalagens e utensílios de cozinha. Mas isso pode ser um erro. Cada um deles é composto por diferentes substâncias químicas, que podem ser transferidas para a nossa refeição. Por isso, especialistas destacam a importância de pensarmos também no material e na qualidade das panelas.

Esses utensílios podem tanto trazer benefícios quanto danos ao serem utilizados nos preparos. É o que explica Alda dos Santos, pesquisadora do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) e doutora em Química de Produtos Naturais. A cientista alerta que, no rol dos tipos preocupantes, devemos dar atenção àqueles que contêm metais pesados, como chumbo, mercúrio e níquel, que são substâncias tóxicas para o nosso organismo. Entre os materiais protetores, ela dá destaque para as panelas de ferro, que podem aumentar a ingestão do mineral, um aliado no aumento da energia e da disposição física e mental.

Cuidados com as panelas são fundamentais para evitar que substâncias prejudiciais sejam liberadas na comida Foto: Pavel Siamionov | Adobe Stock

Claramente, observar esses aspectos é importante. Apesar disso, é preciso parcimônia. A questão não é motivo para sair jogando as panelas de casa fora. Eliana Giuntini, nutricionista e pesquisadora do Centro de Pesquisa em Alimentos da Universidade de São Paulo (USP), pondera: os níveis de metais liberados por panelas geralmente não são suficientes para comprometer a saúde da população.

Para a nutricionista, o mais importante mesmo é manter alguns cuidados, como evitar arranhões, que podem contribuir para a liberação de substâncias indesejadas. Ainda assim, vale ficar de olho nos riscos e benefícios de cada tipo de material. Veja abaixo.

Alerta vermelho na cozinha

Segundo especialistas, as panelas com maior potencial para prejudicar a saúde incluem:

Panela de alumínio

Comparado a outros materiais como o aço inoxidável ou ferro fundido, as panelas de alumínio geralmente apresentam um custo mais baixo. Quando feitas com material de qualidade, não apresentam riscos importantes à saúde. No entanto, uma preocupação as coloca entre as piores panelas para a saúde: a possibilidade de liberação de íons de alumínio nos alimentos.

É que o alumínio, como explica Adriana Pavesi Bragotto, engenheira de alimentos e professora da Universidade de Campinas (Unicamp), está associado a potenciais efeitos adversos no sistemas nervoso e renal, podendo se acumular no organismo. Além disso, segundo Alda, a ingestão em excesso dessa substância pode estar ligada à ocorrência de doenças como o Alzheimer e alguns tipos de esclerose.

Adriana destaca que, em condições normais, a migração do alumínio para o alimento normalmente é baixa, sendo maior para alimentos ácidos, como molho de tomate. Mas com o uso e manutenção inadequados, essa transferência pode ser maior.

Outro aspecto perigoso, destacado pela especialista em química do IFMG, é que as panelas desse material, fabricadas no Brasil, geralmente são feitas a partir de alumínio reciclado, que nem sempre é de boa procedência e pode conter a presença de outros metais, ainda menos seguros à saúde.

Panela de aço inoxidável (com níquel)

Segundo a nutricionista Eliana Giuntini, alguns estudos mostram que, em condições normais de uso, as panelas de aço inoxidável apresentam maior resistência à corrosão que as de alumínio, o que promove mais segurança para a saúde humana. Entre as vantagens de seu uso, está também a alta resistência à oxidação (para não enferrujar) e rapidez para esquentar os alimentos.

O problema é que, para alcançar esses benefícios, costumam ser acrescentados os metais cromo e níquel ao aço, além de, em menores doses, o cobre. O químico Marcelo Morgano, pesquisador do Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) de São Paulo, explica o motivo. "Devido ao aço não ser um bom condutor de calor, as panelas de aço inox são elaboradas com fundo triplo, ou seja, o fundo contém uma camada de material que compensa a deficiência na condutibilidade do calor". Apesar de a panela de aço inox ser de boa qualidade, caso seja consumido em grandes quantidades ou por alérgicos, o níquel presente na maior parte delas pode ser muito tóxico. A Ficha de Informação Toxicológica da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) destaca que esse metal é classificado como possível cancerígeno para o ser humano e reitera que ele pode ser transferido para os alimentos por meio de embalagens e das panelas de aço inox. Ao escolher essas panelas, informe-se sobre o tipo de aço com o qual ela é feita. Evite panelas de aço "301″, que podem conter níveis prejudiciais de níquel e baixa quantidade de cromo, o que compromete sua resistência à corrosão e representa um risco à saúde. A especialista Alda indica as panelas de aço da série "304″ como as mais seguras.

Outra opção segura, segundo a especialista, são as panelas da série “420″, livres de níquel, mas com a desvantagem de uma menor resistência à oxidação. Segundo Alda, você também pode observar a graduação de níquel e cromo nos utensílios, priorizando graduações com a indicação “18/8″ no rótulo. Isso significa que a panela possui 18% de cromo e apenas 8% de níquel, um nível mais seguro.

Panela de pedra-sabão (esteatito)

As panelas de esteatito são feitas de uma rocha macia e fácil de esculpir e moldar, o que lhe rendeu o nome de “pedra-sabão”. Elas têm a vantagem de ser naturalmente antiaderentes, mas a desvantagem de facilmente trincar com o tempo de uso.

As aliadas

Algumas das panelas consideradas mais seguras e livres de possíveis malefícios são:

Panela de ferro fundido

A receita já é promovida há anos pelas nossas avós: cozinhar em panela de ferro para aumentar a quantidade do mineral na comida. Mas embora muitos achem que é mito, como destaca Alda, pesquisas apontam que a panela de ferro fundido, de fato, libera ións de ferro, que incrementam os alimentos durante o cozimento.

De acordo com a cientista, esses íons são facilmente absorvidos pelo organismo e contribuem para o aumento da ingestão de ferro na dieta diária, o que é muito positivo, especialmente para pessoas com anemia ferropriva.

Entre as suas desvantagens, estão o alto preço e baixa resistência à oxidação (enferrujam muito fácil). Além disso, altas concentrações de ferro podem ser prejudiciais para algumas pessoas.

Panela de vidro

Já a panela de vidro é uma das mais recomendadas. Isso porque não libera metais e nem outras substâncias. É composta por material inerte, ou seja, que não faz reações químicas ou é corroído com facilidade.

Por isso, a panela de vidro é considerada um instrumento totalmente seguro para o preparo da comida. Como desvantagem, há o fato de que possui um material frágil e que não distribui bem o calor.

Um alerta é que ela deve ser feita de um vidro temperado, do contrário, a temperatura da chama pode quebrá-la, principalmente durante o preparo de alimentos mais aquosos.

Panela de cerâmica

Enfim, chegamos à panela mais famosa do momento. A cerâmica adquiriu muita fama nos últimos anos, a partir da crença de que é um material mais seguro para a saúde, ao passo em que também tem função antiaderente.

Ela realmente é uma opção segura e saudável para cozinhar. Não à toa, é uma das mais recomendadas. Mas é importante considerar algumas desvantagens e precauções:

As versões recomendadas como mais seguras são aquelas totalmente feitas em cerâmica e não apenas revestidas, pois o revestimento pode ser desgastado com o uso e possibilitar o contato com o material que está por baixo, que pode ser composto por metais pesados.

Além disso, por ser porosa, a cerâmica pode favorecer a proliferação de microrganismos se não for higienizada corretamente. Portanto, deve ser sempre lavada com cuidado após o uso, com detergentes neutros, e só deve ser guardada quando estiver completamente seca.

Como evitar riscos associados ao uso de panelas?

Em prol da saúde, é importante adotar práticas que minimizem a liberação de metais tóxicos durante o cozimento e a limpeza dos utensílios. Segundo Eliana Giuntini, essa liberação tende a ser mais acentuada em panelas novas.

Ela conta que estudos mostram que o uso repetido de panelas de aço inoxidável, alumínio e liga de cobre reduz a liberação de metais tóxicos. Além disso, a manutenção adequada desses utensílios é importante para evitar problemas. Por isso, alguns cuidados indicados pela nutricionista são:

Cuidados com panelas novas

Antes de serem usadas, panelas novas de pedra sabão e aço inoxidável devem passar por processos de fervura de água para ajudar a liberar e eliminar níquel, que é um metal tóxico;

Além disso, antes de comprar panelas de inox, uma dica é usar um imã para verificar se a panela contém níveis prejudiciais de níquel. Se o imã grudar, indica que a sua presença é alta, portanto, evite.

Na hora de cozinhar

Panelas de pedra-sabão e ferro devem passar por processo de cura com óleo e aquecimento, o que aumenta a resistência à liberação de metais presentes;

devem passar por processo de cura com óleo e aquecimento, o que aumenta a resistência à liberação de metais presentes; Panelas de Teflon não devem ser pré-aquecidas. Como o superaquecimento danifica o seu material antiaderente, podendo liberar vapores tóxicos, não se deve colocá-las vazias no fogo antes da preparação dos alimentos;

não devem ser pré-aquecidas. Como o superaquecimento danifica o seu material antiaderente, podendo liberar vapores tóxicos, não se deve colocá-las vazias no fogo antes da preparação dos alimentos; Panelas revestidas de cerâmica não podem sofrer arranhões ou ser alvo do uso de utensílios que possam comprometer a integridade do material.

Limpeza

Evite substâncias ácidas: o uso de vinagre e limão, para ajudar na limpeza interna, principalmente nas panelas de aço inox e alumínio, pode provocar liberação de algum metal tóxico;

o uso de vinagre e limão, para ajudar na limpeza interna, principalmente nas panelas de aço inox e alumínio, pode provocar liberação de algum metal tóxico; Cuidado com arranhões: nada de esponjas de aço em panelas de aço ou alumínio;

nada de esponjas de aço em panelas de aço ou alumínio; Limpeza geral: opte por esponjas macias e detergentes neutros.

Em geral, Morgano destaca que o problema com elementos inorgânicos tóxicos, como o cromo e o níquel, é que eles podem se acumular no corpo ao longo do tempo, mesmo que em pequenas exposições.

Isso pode levar a danos à saúde humana de diversas formas, incluindo o câncer. Os cuidados são importantes, pois essa acumulação e os danos resultantes dela podem ter impactos sérios na saúde ao longo do tempo.