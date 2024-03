Piscar muito pode ser sinal de algum problema de saúde?

Algumas de suas observações faziam sentido intuitivamente: eles notaram que as pessoas piscavam com mais frequência quando fumavam – há muito se sabe que a fumaça irrita as córneas. Mas eles também descobriram que as pessoas piscavam com menos frequência durante uma leitura – e, estranhamente, que as pessoas que liam quase sempre piscavam nos sinais de pontuação, e não durante o texto em si.

Outras descobertas foram igualmente intrigantes. Sons inesperados, mesmo que não muito altos, faziam as crianças piscarem. E as pessoas piscavam com mais frequência quando ficavam com raiva ou ansiosas.

Décadas de pesquisa revelaram que piscar é muito mais do que o limpador de para-brisa do corpo. É uma janela para o estado de nossa mente – um índice do foco de nossa atenção e de nossa prontidão para novos estímulos.

Estudos demonstraram que o aumento do piscar espontâneo pode ser um sinal de coleta de novas informações – especialmente quando desafia as “regras” de um ambiente conhecido. Por exemplo, os bebês de famílias bilíngues piscam mais rapidamente quando se alternam as línguas que ouvem, o que se correlaciona com a atividade em áreas do cérebro controladas pela dopamina.

E as pessoas piscam em sincronia quando assistem ao mesmo filme: pesquisadores descobriram que tendemos a manter os olhos abertos enquanto se desenrola a ação da personagem principal, mas que todos começamos a piscar inconscientemente durante as mesmas interrupções narrativas – quando surge um instante sem humanos na cena, por exemplo.