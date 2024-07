Por que você não deveria tomar banho tão quente (mesmo durante o inverno)

Além disso, a pele do rosto pede mais atenção. As peles normais e secas sofrem mais com o ressecamento causado pela ducha quente e requerem cuidados especiais, como o uso de cremes de limpeza suaves e nutritivos. Já as pessoas com pele oleosa devem focar em uma boa limpeza com loção adstringente e, em seguida, aplicar hidratantes suaves.

No dia a dia, não esqueça a proteção solar. As temperaturas mais baixas podem dar a ilusão de que os raios UV não queimam a sua pele. Mas eles continuam queimando e causando danos cumulativos, por isso, é importante não abrir mão de um bom filtro solar.

Benefícios da água fria

Entre os motivos pelos quais você não deveria tomar tão quente também estão os benefícios do banho frio para a sua saúde. Um estudo holandês, publicado na revista científica Plos One em 2016, mostrou que pessoas que tomavam banho frio tinham menos probabilidade de se ausentar do trabalho devido a doenças do que aquelas que tomavam banho quente.

Após acompanhar a rotina dos participantes por três meses, eles constataram que tomar banho rotineiramente com uma transição de quente para frio resultou em uma redução de 29% nas faltas ao trabalho auto relatadas devido a doenças.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia também recomenda o banho mais frio, pois, além de evitar os danos da água quente, ajuda a aumentar os níveis de alerta e liberação de endorfina, hormônio que promove sensação de bem-estar.