Quais os riscos de quedas com impacto na cabeça, como ocorreu com Lula? Especialista explica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, no sábado, 19, após sofrer um acidente doméstico que resultou em um ferimento na cabeça. Lula tinha viagem agendada para Kazan, na Rússia, onde participaria da 16ª Cúpula do BRICS. O deslocamento foi cancelado por orientação médica. Quais são os riscos de cair e bater a cabeça em um acidente doméstico?

Aos 78 anos, Lula pertence ao grupo de maior risco para complicações decorrentes de quedas, especialmente quando há impacto na cabeça. O neurologista Diogo Haddad, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ressalta que, em idosos, até batidas leves podem causar complicações graves, como hemorragias, edemas ou formação de coágulos.

Impactos na cabeça, mesmo que leves, podem ocasionar quadros mais sérios, como hemorragia e edema Foto: WILTON JUNIOR/Estadão

PUBLICIDADE "Nessa faixa etária, o risco é elevado pela fragilidade óssea e por condições pré-existentes, como o uso de anticoagulantes, que reduzem a capacidade do sangue de coagular, dificultando o controle de sangramentos", explica Haddad. Sobre o cancelamento da viagem, o especialista destaca que o monitoramento é um dos principais protocolos relacionados a episódios de queda, especialmente quando há ferimento na cabeça. "Certos sintomas podem aparecer de forma tardia, principalmente nas primeiras 24 a 48 horas. Além disso, as variações de pressão e altitude durante o voo podem agravar possíveis complicações", destaca o neurologista.

Lula já passou por diversos procedimentos médicos nos últimos anos, incluindo o tratamento de câncer de laringe e uma cirurgia no quadril. De acordo com Haddad, essas condições podem tanto propiciar episódios de queda quanto interferir na recuperação.

“As sequelas do tratamento do câncer podem afetar o equilíbrio, enquanto a cirurgia no quadril pode impactar a mobilidade. Isso pode aumentar as chances de quedas, como também pode predispor ao risco de novas quedas”, observa Haddad.

Como foi o acidente com Lula

Conforme apuração do Estadão, o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada no fim da tarde, após retornar de São Paulo, onde participou de uma live com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. No hospital, Lula recebeu três pontos no ferimento e foi liberado para voltar à residência oficial.

Segundo o boletim médico, Lula sofreu um corto-contuso na região occipital – ou seja, um corte na região da nuca.

No domingo, 20, durante uma nova avaliação médica, foi recomendado o cancelamento da viagem, embora o presidente tenha sido autorizado a seguir com suas atividades diárias. A recuperação de Lula está sendo acompanhada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho e pela infectologista Ana Helena Germoglio.

Relembre o histórico médico do presidente

Lula foi diagnosticado com câncer de laringe, uma condição que afeta a região da garganta acima da traqueia, em 2011. Para tratar a doença, ele passou por três sessões de quimioterapia.

Em setembro de 2023, o presidente foi submetido a uma cirurgia de artroplastia total do quadril direito, um procedimento que substitui a articulação do quadril por uma prótese. Esse tipo de cirurgia é realizado para aliviar a dor intensa e restaurar a mobilidade, especialmente em pacientes que sofrem de artrite ou lesões articulares.

Além disso, durante o mesmo período, Lula também passou por uma blefaroplastia, que é uma cirurgia plástica das pálpebras. Este procedimento visa remover o excesso de pele, gordura ou músculo, melhorando a aparência estética e, em muitos casos, a visão. Ambas as cirurgias foram realizadas com sucesso, sem complicações. A última vez que o presidente foi internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, foi em janeiro, para a realização de exames de rotina. Na ocasião, ele recebeu cuidados dos renomados médicos Ana Helena Germoglio e Roberto Kalil Filho, que monitoraram sua saúde de perto.

Veja outras recomendações:

Em casos de queda, a orientação é buscar ajuda médica se houver:

