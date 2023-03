Por que as quedas são tão graves em idosos? Veja como prevenir os acidentes

O líder da minoria no Senado americano, Mitch McConnell, sofreu uma concussão e foi hospitalizado depois de tropeçar e cair em um hotel.

A notícia destaca os riscos de queda que os idosos enfrentam. Não é o primeiro tombo dele, que tem 81 anos e fraturou o ombro em 2019 em uma queda fora de sua casa em Louisville.

Todos os anos, milhões de americanos com mais de 65 anos sofrem quedas, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. Isso se traduz em um em cada quatro idosos caindo, resultando em mais de 800 mil visitas ao departamento de emergência, com uma em cada cinco quedas resultando em lesões graves, como quadris quebrados, fraturas ósseas ou traumatismo craniano, de acordo com o CDC. As quedas são a principal causa de lesões e morte nessa faixa etária, diz o órgão.

As quedas são a principal causa de lesões e mortes nessa faixa etária, diz o Centro de Prevenção Foto: JUAN MEDINA

“Para os idosos, uma queda é um evento que muda a vida e potencialmente pode acabar com ela”, disse Christine Kistler, professora associada de medicina geriátrica e familiar da Escola de Medicina Chapel Hill da Universidade da Carolina do Norte.

Aqui estão as respostas para algumas perguntas comuns sobre risco de queda.

Por que as quedas são tão preocupantes em idosos?

À medida que as pessoas envelhecem, seus músculos podem se tornar mais fracos, os ossos mais quebradiços e o tempo de reação mais lento. A cura também pode demorar mais em um corpo mais velho, e muitas pessoas idosas têm condições de saúde pré-existentes que podem ser exacerbadas por uma queda ou podem causá-la.

“Uma queda pode resultar em lesões, como uma fratura, que pode afetar a capacidade de um adulto viver de forma independente”, disse Laurie Jacobs, presidente do departamento de Medicina do Hackensack University Medical Center e ex-presidente da American Geriatrics Society. “Também pode afetar a confiança de alguém em navegar no ambiente em que vive.”

As quedas são a causa mais comum de traumatismo cranioencefálico. Só as fraturas de quadril resultam em hospitalização para 300 mil idosos nos Estados Unidos anualmente, e mais de 95% dessas fraturas são causadas por quedas.

Apesar dos riscos, a queda não é considerada um resultado inevitável ao envelhecer, de acordo com o Conselho Nacional sobre Envelhecimento dos Estados Unidos. Foto: Eugene Barmin/Freepik

Por que o risco de queda é maior em idosos?

O principal fator de um risco aumentado de quedas é o próprio histórico de quedas, mostram estudos. E o avanço da idade é um importante fator de risco.

“Idosos são mais suscetíveis a quedas devido às mudanças do envelhecimento normal, como o declínio da massa muscular, efeitos de medicamentos e condições de saúde, que podem prejudicar equilíbrio, força, visão e audição, entre outros efeitos”, disse Laurie Jacobs.

A maioria das quedas resulta de uma combinação de fatores de risco. O equilíbrio diminui com a idade, tornando as pessoas mais velhas propensas a quedas, principalmente se também tiverem fraqueza na parte inferior do corpo, dificuldade para andar ou visão deficiente. A deficiência de vitamina D e certas condições de saúde, incluindo hipertensão e Mal de Parkinson, podem aumentar de um tombo.

Tomar vários medicamentos, como tranquilizantes, sedativos e antidepressivos, também aumentam as possibilidades de uma pessoa cair. Os riscos apresentados por esses remédios incluem julgamento e cognição prejudicados, alterações de humor, tontura, perda de equilíbrio, sonolência, tempo de reação mais lento e tontura. Isso representa um problema especialmente espinhoso, já que muitos desses medicamentos são importantes para pacientes idosos com distúrbios do sono, ansiedade, depressão, pressão alta e outras condições.

Pessoas com perda auditiva leve têm quase três vezes mais chances de cair, com cada 10 decibéis de perda auditiva aumentando o risco de queda, de acordo com pesquisa da Johns Hopkins. As mulheres também tendem a estar em maior risco que os homens.

Outros perigos incluem dor nos pés e uso de calçados inadequados e armadilhas domésticas, como banheiras ou pisos escorregadios, degraus quebrados ou irregulares, tapetes arremessados ou bagunça, que podem fazer com que os idosos tropecem.

Ao ar livre, as calçadas irregulares, rachaduras no chão e o meio-fio são outros fatores que contribuem . Até mesmo passear com o cachorro – embora seja um bom exercício para os animais e seus humanos – pode levar a uma queda se o cão fizer um movimento impulsivo ou inesperado que resulte no desequilíbrio da pessoa.

Por que as consequências de uma queda são tão graves em idosos e a recuperação é tão difícil?

A recuperação de uma queda pode ser complicada e prolongada, especialmente com lesões como fratura de quadril ou sangramento no cérebro por traumatismo craniano, e “pode até ser fatal”, disse Brandon Verdoorn, geriatra da Mayo Clinic.

Um quadril quebrado, por exemplo, causa dor intensa e requer um grande procedimento cirúrgico e terapia física e ocupacional intensiva. Um traumatismo craniano pode causar problemas neurológicos, como fraqueza muscular ou falta de coordenação, bem como comprometimento cognitivo, disse Verdoorn.

Um corpo mais velho significa que “o que não causaria uma lesão aos 40 anos seria muito mais sério aos 80″, disse Kistler.

As quedas, então, são agravadas por condições de saúde adicionais, como osteoporose ou perda de massa muscular, por exemplo – que podem impedir a recuperação, disse Kistler. “Para uma pessoa mais velha, ficar na cama por um dia é o equivalente a uma pessoa mais jovem ficar na cama por uma semana”, afirmou a médica, o que leva a mais fraqueza e perda de função.

A fragilidade – a deterioração de vários sistemas do corpo – também coloca os idosos em risco, mesmo com pequenos estresses, disse Verdoorn. “Adultos mais velhos e fragilizados tendem a ter músculos fracos, andam devagar, têm pouca energia e muitas vezes são magros e perderam peso substancial”, disse ele. “Ser frágil é uma barreira significativa para a recuperação após uma queda.”

Da infância à terceira idade, a prática de exercícios é apontada como fundamental para alcançar o bem-estar físico, mas para os idosos alguns cuidados especiais são recomendados Foto: Ivan Castaneda/Creative Commons

Como alguém pode reduzir o risco pessoal de queda?

Apesar dos riscos, a queda não é considerada um resultado inevitável ao envelhecer, de acordo com o Conselho Nacional sobre Envelhecimento. A maioria das quedas – cerca de 60% – acontece em casa, enquanto 30% são em público e 10% em ambientes de saúde, de acordo com o conselho.

Como muitas quedas ocorrem em casa, estratégias simples podem ajudar muito a reduzir o risco geral desses acidentes.

“Para evitar quedas, os idosos devem tentar se exercitar e caminhar para manter a força e levar qualquer reclamação de mudança de visão, equilíbrio e força ao médico de cuidados primários”, disse Jacobs.

- Torne sua casa mais segura: remova a desordem e coloque os itens usados com frequência em um local de fácil acesso para que você não precise pisar em uma cadeira ou mesmo em uma escada para alcançar algo. Melhore a iluminação e não tente navegar em sua casa no escuro. Remova os tapetes e esteiras; eles são um risco comum de tropeçar. Coloque tapetes antiderrapantes na banheira e no chão. Observe a disposição dos móveis. Certifique-se de que há bastante espaço para caminhar. Remova as mesas de centro e os tampos de vidro para tornar o espaço mais seguro em caso de queda. Adicione barras de apoio no banheiro e certifique-se de que todas as escadas tenham corrimãos e sejam bem iluminadas. Evite subir escadas por qualquer motivo. (Peça a um familiar ou vizinho para trocar as lâmpadas do teto para você.)

- Converse com seu médico: é importante conversar com seu médico sobre quedas. Peça a ele para avaliar os riscos e discuta as medidas que você pode tomar para evitá-los. Peça ao seu médico ou farmacêutico para revisar os medicamentos que você toma para checar se eles causam tontura ou sonolência e veja se existem alternativas mais seguras. Verifique se há deficiência de vitamina D e tome suplementos, se necessário.

- Verifique sua visão e audição regularmente: Faça exames de visão e audição pelo menos uma vez por ano. Mantenha seus óculos ou lentes de contato em dia. Se você usa bifocais ou lentes progressivas, considere comprar óculos com correção de distância apenas para atividades ao ar livre, pois os outros podem fazer as coisas parecerem mais próximas ou mais distantes do que realmente são.

- Treinamento e exercícios de força: Levantar pesos, fazer exercícios de suporte de peso ou de fortalecimento para as pernas, abdome e costas, como flexões, pranchas, estocadas ou agachamentos, pode construir músculos e melhorar a estabilidade. Quanto mais você andar e usar as escadas, mais forte e estável você ficará. Yoga e treinamento em artes marciais, como tai chi também podem ajudar a melhorar o equilíbrio.

- Use sapatos resistentes e antiderrapantes: certifique-se de que eles se ajustam bem e têm uma sola com boa aderência. Saltos, solados escorregadios e sapatos com “protuberâncias” na sola podem aumentar o risco de queda. Se você usa chinelos em casa, cheque se eles têm uma sola de borracha que não escorregue.

Por que os donos de animais estão em risco?

“Sabemos que os animais de estimação são bons para companhia social e exercícios, mas eu os chamo de ‘pequenos perigos de viagem’”, disse Kistler.

Animais de estimação podem puxar coleiras, andar sob os pés ou pular na sua frente assim que você se levanta ou se dirige para as escadas. Tigelas, roupas de cama e brinquedos para animais de estimação também podem ser perigosos.

O CDC estimou que cerca de 87 mil lesões humanas a cada ano estão associadas a cães e gatos. Os cães estão associados a 7,5 vezes mais ferimentos do que os gatos. As mulheres são duas vezes mais propensas a se machucar em quedas relacionadas a animais de estimação do que os homens. As taxas de lesões são maiores entre pessoas com mais de 75 anos, mas pessoas de todas as idades podem tropeçar em animais de estimação. Fraturas e contusões são as lesões mais comuns.

Quase duas em cada três quedas causadas por gatos resultam de tropeçar por causa dele ou por tropeçar no próprio animal. Apenas uma em cada três quedas envolvendo cães são por tropeçar no animal. Uma em cada cinco quedas relacionadas a cães é causada por desequilíbrios causados pelo bichinho.

Existe uma maneira de parar uma queda ou prevenir lesões graves?

Kistler sugere estender as mãos e tentar agarrar algo ou acertar o braço primeiro. “É melhor ter uma fratura no braço ou no pulso do que um ferimento no quadril ou na cabeça”, disse ela.