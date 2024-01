Qualidade do sono de pacientes com câncer deve ser monitorada, recomenda entidade europeia; entenda

O diagnóstico da insônia é clínico, baseado no conjunto de sintomas relatados pelo paciente. Não há diferença em como ele é feito para pessoas com câncer em comparação com a população em geral.

Por isso, ao destacar a relevância do conhecimento do distúrbio do sono na assistência oncológica, as diretrizes da ESMO incentivam uma abordagem padronizada, com recomendações práticas que podem auxiliar no controle do problema, entre elas o monitoramento do sono por meio de um diário, detalhando o tempo de sono, fatores estressores, eventos adversos, etc.

O documento também ressalta a importância da terapia cognitiva-comportamental (TCC), uma vertente da psicoterapia considerada padrão ouro no tratamento da doença.