Saiba como se alimentar nas férias e nos dias de folga

Nas férias e nos dias de folga, às vezes, é quando fazemos as mais memoráveis refeições de nossas vidas. Mas também podem levar a cafés da manhã apressados no aeroporto, almoços pulados ou fast-food comprado naquele instante de pânico.

Os pesquisadores acabaram de identificar uma fonte inesperada para quem nunca, perto do final de uma viagem cheia de frituras, desejou um legume fresco?

“No momento em que você começa a viajar, sai da rotina básica”, disse Maya Feller, nutricionista e autora do livro de receitas Eating from Our Roots. “Como somos criaturas de hábitos, quando estamos fora da rotina, isso também significa que algumas das coisas às quais recorremos em termos de nutrição, atividade física, atenção plena, vão embora.”

Os viajantes podem ficar sem muitas opções saudáveis, e a mentalidade de férias pode levá-los a inundar a dieta com muito mais elementos do que consumiriam em casa. Mesmo sem contagem de calorias, seus padrões de alimentação fora de casa às vezes são exacerbados.

Kayla Kopp, nutricionista do Centro de Nutrição Humana da Cleveland Clinic, contou que alimentos com muita gordura saturada são digeridos lentamente, deixando as pessoas inchadas e lentas. Comer alimentos sem valor nutricional pode deixar quem viaja com movimentos intestinais irregulares.

Comer algo altamente processado e rico em sódio – como muitas opções de fast-food – pode cobrar um preço, afirmou Paige Macauley, diretora de nutrição da CoreLife Novant Health na Carolina do Norte. “Você não digere bem, não fica bem de estômago e aí se sente mal.”

Não deixe que a hora das refeições pegue você desprevenido

Continua após a publicidade

Macauley, nutricionista registrada, diz que o plano alimentar deve considerar quando você precisa estar no aeroporto, que horário de refeição terá e que tipo de comida é permitida pela segurança. Ou, para uma viagem de carro, os viajantes devem saber quanto tempo ficarão na estrada e embalar alimentos de fácil acesso – ou ter uma ideia do que comprar numa parada rápida.“Saber como será sua programação o ajudará a antecipar suas escolhas alimentares”, disse Macauley.

Não pule refeições

“Muitas vezes, estamos na estrada e pensamos: ‘Essa comida não é boa, aquela comida não é boa, então simplesmente não vou comer’”, observou Feller. “Inevitavelmente, quando nos restringimos e nos subnutrimos, ficamos com muita fome.”

Se você sabe que terá pouco tempo para as refeições, planeje com antecedência para garantir que terá algo à mão para comer, disse Kopp. “Se você chegar lá e estiver com fome, você vai ficar, tipo, ‘Quero a coisa mais rápida, fácil e saborosa’”, disse ela.

Alimentos com gordura saturada deixam as pessoas inchadas Foto: Karolina Kolodziejczak/Unsplash

Priorize a proteína

Digamos que você esteja em Paris e tenha um croissant perfeito a sua frente para o café da manhã. Ótimo. Mas pegue um pouco de proteína também, lembrou Macauley, como iogurte, ovos ou queijo cottage. Nozes e aveia também podem ser boas fontes de proteína, que é o que “vai ajudar na saciedade e abastecer você pelo resto do dia”, afirmou ela.

Continua após a publicidade

Monte uma refeição balanceada

Feller incentiva seus clientes a preparar uma refeição com tudo o que precisam, não apenas um iogurte rápido ou uma barra de granola. Para um iogurte, ela disse, pense no que mais adicionar para que fique mais nutritivo: granola, nozes ou frutas secas, por exemplo.

As especialistas dizem que, durante as viagens, não devemos sentir a pressão de fazer com que cada refeição se encaixe em algum ideal. Mas podemos pensar na nossa saúde em geral – o que não impede que você satisfaça seus desejos com bom senso.

Satisfaça os desejos (com bom senso)

“Se você está com desejo de algo doce ou salgado, não ignore”, avisa Macauley. Mas é bom ter mais opções nutricionais em mente. Ela disse que, na hora do docinho, gosta de tâmaras com manteiga de amendoim, que contêm alto teor de fibras, um pouco de cremosidade e doçura, tudo junto.

“É bom e satisfatório, uma pequena explosão de energia”, diz. “Mesmo que seja específico, como um saco de Doritos, não deixe que ele domine sua vida. “Aproveite e depois siga em frente.”

Continua após a publicidade

Beba água o dia todo

Especialistas em nutrição dizem que é essencial manter a hidratação, especialmente porque em muitas partes da viagem você pode se desidratar. “Quando viajamos, uma das primeiras coisas a sair dos trilhos é a quantidade do que bebemos”, disse Feller.

Kopp aconselha a beber dois litros de água por dia e limitar a cafeína e o álcool, que também podem desidratar. Se seus clientes planejam beber coquetéis doces, Kopp os incentiva a limitar a um só e depois beber 250 ml de água. Também é uma boa ideia optar por bebidas sem muito açúcar.

Para Macauley, é importante não beber álcool quando se está desidratado. E aconselha as pessoas a não pular refeição se estiverem bebendo. Se alguém tem um plano de quanto pretende beber, deve certificar-se de que o resto do grupo esteja ciente e de acordo com isso.

Faça lanchinhos com propósito

Os lanches são uma excelente oportunidade para adicionar proteínas, frutas frescas e vegetais à mistura diária, dizem as especialistas. Macauley gosta de frutas com casca para maior durabilidade e vegetais resistentes como aipo, cenoura, nabo e rabanete. Se houver uma lancheira à mão, palitos de queijo e iogurte são boas opções.

Ela reconheceu que algumas boas opções, como nozes, sementes e ovos cozidos, podem estar caras, pois o custo dos alimentos aumentou.

Continua após a publicidade

“Acho que o melhor lanche é aquele que a pessoa gosta e realmente come e ajuda a saciar a fome entre as refeições”, disse Feller.

Saboreie as coisas especiais

Quanto às refeições pelas quais ficamos ansiosos nas viagens, Kopp recomenda ir devagar, saboreando e conversando com as pessoas ao redor. Se as pessoas não tiverem certeza se estão satisfeitas, espere dez minutos e verifique novamente os sinais de fome. “Mapeie os lugares que você quer ir e as coisas que quer comer. E aproveite”, concluiu ela.

Movimente-se – porque você gosta

As especialistas concordam que é ótimo manter as atividades durante a viagem, mas com cuidado para não vinculá-las às práticas alimentares das férias. “Sempre digo que o movimento deve ser prazeroso e que você não precisa se exercitar de acordo com o que está consumindo”, garante Feller.

Segundo Kopp, em vez de pensar na atividade como uma tarefa, os turistas devem participar de movimentos que os façam se sentir bem ou que gostem de fazer com a família. Ela destaca a ideia de “fazer coisas de que realmente gosta nas férias, coisas boas para a saúde do coração e das articulações, em vez de queimar calorias”. /TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU