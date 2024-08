São Paulo não tem vacina contra mpox, diz secretário de Saúde

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Eleuses Paiva, informou nesta segunda-feira, 19, que o Estado não tem estoque de vacinas contra mpox (antigamente chamada de varíola dos macacos).

Segundo Paiva, a pasta enviou ofício ao Ministério da Saúde na última quinta-feira, 15, para saber se há previsão de compra de novas doses e quantas estariam à disposição de São Paulo, mas não obteve resposta até agora. "É importante sabermos se vamos ter essa arma ou não", disse ao Estadão após a inauguração do Centro Líder de Inovação em Saúde Digital. O Estado de São Paulo registrou 315 casos de mpox entre janeiro e julho deste ano. O número é maior do que o observado no mesmo período de 2023, quando foram confirmados 88 casos, mas está distante das 4.129 infecções de 2022, quando houve surto da doença.

Para Paiva, o cenário “ainda não é preocupante”. “(Mas) O vírus é extremamente transmissível”, ponderou. Por isso, segundo o secretário, o governo estadual tem capacitado profissionais para o diagnóstico da doença.

Estado de São Paulo não tem vacina contra mpox, de acordo com secretário Foto: Felipe Rau/Estadão - 22/03/2023

No Sistema Único de Saúde (SUS), a obrigação de adquirir imunizantes é do governo federal. Aos Estados compete a distribuição para os municípios, principais responsáveis pela aplicação das vacinas.

Na quinta-feira, o ministério anunciou à imprensa que negocia a compra da vacina que combate o vírus. No total, a pasta busca adquirir 25 mil doses com a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). De acordo com Paiva, a secretaria não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre essa negociação.

O Estadão enviou um pedido de posicionamento ao ministério e atualizará o texto assim que a pasta se manifestar sobre o assunto.

Emergência de saúde global

A mpox voltou a ser considerada uma emergência de saúde global pela Organização Mundial da Saúde (OMS) na última quarta-feira, 14, após o avanço de casos em países africanos, puxado por uma cepa diferente do vírus, considerada mais letal. Por ora, não há registro de casos da nova variante no Brasil.

No País, a vacinação contra mpox foi iniciada em 2023, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar o uso provisório de um imunizante conhecido como Jynneos ou Imvanex.

Ao contrário de outras vacinas, essa pode ser usada tanto antes quanto depois do contato com alguém contaminado (pré ou pós-exposição ao vírus). Na época, a pasta explicou que, com um número reduzido de doses, a vacinação pré-exposição seria destinada a pessoas vivendo com HIV e profissionais de laboratório que trabalhassem diretamente com o vírus.

Já a vacinação pós-exposição seria para pessoas que tivessem contato direto com fluidos e secreções corporais de casos suspeitos, prováveis ou confirmados para mpox. Nessas situações, a recomendação é que a vacina seja administrada até quatro dias após a exposição. Apenas em situações excepcionais a imunização pode ser realizada em até 14 dias.

Sintomas

Entre os sintomas da doença estão lesões na pele, linfonodos inchados (ínguas), febre, dor no corpo, dor de cabeça, calafrios e fraqueza. O intervalo entre o contato com o vírus e o início da manifestação da doença varia entre 3 e 16 dias.

As lesões podem ser planas ou com relevo, com a presença de líquido claro ou amarelado, e tendem a surgir em qualquer parte do corpo, sobretudo no rosto, pés e na palma das mãos.