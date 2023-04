Sesc tem programação focada em saúde e bem-estar até 23 de abril

Reflexões, palestras, dança e qualidade de vida. De 11 a 23 de abril, o Sesc São Paulo está com uma programação focada no bem-estar, em mais de 30 unidades do Estado. Trata-se da sexta edição do Inspira – Ações Para Uma Vida Saudável, com uma programação que reúne especialistas das áreas da saúde e bem-estar.

Participam da ação as unidades da capital e Grande São Paulo (24 de Maio, Av. Paulista, Belenzinho, Campo Limpo, Carmo, Consolação, CPF, Florêncio, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Mogi das Cruzes, Osasco, Pompeia, Santana, Santo Amaro, Santo André, São Caetano, Vila Mariana) e também do interior e litoral (Araraquara, Bauru, Bertioga, Birigui, Jundiaí, Registro, Ribeirão Preto, Rio Preto, Santos, São Carlos, São José dos Campos, Sorocaba, Taubaté).

Segundo os organizadores, a programação tem como objetivo contribuir com a busca de um maior equilíbrio entre as tarefas no cotidiano, por meio de cursos, bate-papos, intervenções, oficinas e vivências, realizando conexões com o bem-estar e o autocuidado nas relações do indivíduo com a sociedade e o trabalho.

“Como uma instituição que tem por missão elevar os níveis de qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e de seus dependentes bem como da sociedade em geral, o Sesc entende a saúde, em sua modulação ‘mental’, como dimensão crucial da existência, passível de ser não apenas cuidada, mas sobretudo fomentada”, explica Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc São Paulo.

Para estimular reflexões e ações sobre a saúde, em seu sentido mais amplo, serão realizadas mais de cem atividades, presenciais e online, em sua maior parte gratuitas. A programação completa pode ser acessada em: https://www.sescsp.org.br/inspira-2023/

Confira alguns dos destaques da programação na capital paulista:

Tambor de Crioula da comunidade de São Benedito Juçaral dos Pretos, no Maranhão, se apresentará no Sesc Consolação Foto: @guma

As Medicinas Tupi-Guarani: Das Ervas ao Canto

Ciclo de encontros que promove a partilha da medicina indígena por meio de diferentes elementos da cosmovisão tupi-guarani. Com Luã Apyká. De 10 a 13/4. Segunda a quinta, 18h30 às 20h30.

Grátis, com retirada de convites com 1 hora de antecedência, no Sesc Carmo.

Saúde e Qualidade de Vida do Trabalhador

Voltado para representantes dos setores de recursos humanos e benefícios, visa disseminar conhecimentos e boas práticas no sentido de promover a socialização e o acesso às múltiplas possibilidades. Com Alexandre Coimbra do Amaral, Gracia Elizabeth Fragala, Milton de Arruda Martins e outros. Dias 11 e 12/4. Terça, 14h30 às 18h. Quarta, 10h às 18h.

Grátis; inscrições online a partir de 28/3. No Sesc Pompeia

Pausa, Respira, Vamos Conversar!

Especialistas conversam sobre o esgotamento mental causado no ambiente de trabalho. Com Elânia Francisco Lima e Rodrigo Fonseca Martins Leite. Dia 13/4. Quinta, 19h30 às 21h.

Gratuito. No Sesc Avenida Paulista

Dança, Saúde e Ancestralidade

Música ancestral afro-brasileira e suas coreografias. Com Elis Trindade e Vitor da Trindade. Dias 13 e 14/4. Quinta, 16h45 às 17h45 e 17h45 às 18h45. Sexta, 7h às 8h e 12h às 13h.

Gratuito. Inscrições online de 1º a 12/4; a partir de 12 anos. Sesc Florêncio de Abreu

Ciência e Pseudociência na Psicologia

Roda de conversa discute as práticas científicas e as pseudociências na área da saúde mental. Com Daniel Gontijo e Jan Leonardi. Dia 14/4. Sexta, 16h às 18h.

Gratuito, no Sesc Campo Limpo

Sonhos e Sono no Cultivo de Saúde

O curso ensina técnicas meditativas e visualizações criativas destinadas a diminuir o impacto do estresse e da ansiedade. Com Mônica Jurado e Erika Navarro. De 14 a 28/4. Sextas, 18h às 20h30.

Gratuito, no Sesc 24 de maio

Ciclicidade, Cuidados e Ancestralidade

Identificar os pontos de partida da nossa natureza cíclica e suas relações com prevenção e autocuidado em saúde partindo da concepção afro referenciada dos arquétipos mitológicos. Com Caroline Amanda e Yasmin Morais. Dia 15/4. Sábado, 13h30 às 16h30.

Gratuito. Inscrições online de 8 a 15/4, no Sesc Consolação.

Tambor de Crioula

A comunidade quilombola de São Benedito Juçaral dos Pretos, no Maranhão, se apresenta em dois shows no Sesc Consolação. Dias 15 e 22/4. Sábados, 16h30.

Grátis. Sesc Consolação

TaKeTiNa: Saúde Natural pelo Ritmo

Processo coletivo que utiliza o ritmo para o desenvolvimento humano. Com Gustavo Gitti e Patricia Passoni. Dia 16/4. Domingo, 15h às 17h30.

Grátis, no Sesc 24 de Maio

Lavagem com Flores e Perfumes

Sob a condução de Nega Duda, referência do samba de roda do Recôncavo Baiano, esse cortejo ao ar livre abre caminhos por meio do canto e da lavagem do local com água de flores. 60 min. Dia 17/4. Segunda, 14h. Na Praça da Liberdade.

Gratuito; promovido pelo Sesc Carmo

Saúde Mental em Foco

Debate temas atuais da saúde mental em sua interface com a cultura. Com Vladimir Safatle, Suely Rolnik, Fernanda Bruno, Ricardo Rodrigues Teixeira, Rogério da Costa Santos, Sabrina Ferigato, entre outros. De 18/4 a 9/5. Terças, 19h às 21h30.

Ingressos de R$ 15 a R$ 50. No Centro De Pesquisa e Formação do Sesc

Gestão do Tempo e Qualidade de Vida

Apresentação de ferramentas que podem ser usadas para reestruturar o tempo e obter maior bem-estar. Com Miryam Cristina Mazieiro Vergueiro da Silva. Dia 18/4. Terça, 11h às 12h30 e 14h30 às 16h.

Gratuito. No Sesc Belenzinho

A Saúde na Perspectiva Indígena

A pesquisadora Kellen Natalice, da etnia Guarani-Kaiowá, apresenta uma visão de saúde que não separa a anatomia e a fisiologia da cosmologia, dos conhecimentos, da natureza, do território e do espiritual. O curso online será dado pela plataforma Zoom.

Dias 18 e 19/4. Terça e quarta, 18h30 às 20h.

Grátis. Inscrições online de 1º a 17/4, no Sesc Florêncio de Abreu