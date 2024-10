Sírio-Libanês assume a gestão de três hospitais públicos; veja quais

O Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês (IRSSL) foi oficializado nesta terça-feira, 8, como responsável pelo gerenciamento de três unidades de saúde estaduais: o Hospital Geral de Taipas e o Hospital Geral de Vila Penteado, na zona norte de São Paulo, e o Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri.

Hospital Regional Rota dos Bandeirantes, em Barueri Foto: Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Com exceção do Rota dos Bandeirantes, que ainda não foi inaugurado, o instituto assumiu os hospitais em 1º de setembro, após a vitória em um chamamento público. "Já estamos tendo ganhos em eficiência, logística, em suprimento de medicação e insumos médicos", disse o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, em evento para anunciar a nova gestão. De acordo com o IRSSL, o número de cirurgias no Hospital Geral de Taipas passou de 54 em agosto para 108 em setembro, e houve aumento no total de partos (25%) e de atendimentos no pronto-socorro (10%). A unidade ganhou também uma nova brinquedoteca, a partir de recursos captados pelo instituto,

“Em 12 meses, a gestão prevê o aumento de 943% na quantidade de cirurgias, sendo 205% somente em ortopedia e 89% em partos de alto risco”, afirma o IRSSL, lembrando que Taipas é referência para partos de alto risco, neurologia e neurocirurgia, clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ortopedia e psiquiatria.

O instituto estima mais de 500 consultas por mês para os atendimentos ambulatoriais em ortopedia e um crescimento de 15 mil para 17 mil pacientes atendidos no pronto-socorro.

No Vila Penteado, referência em média e alta complexidade para diversas especialidades, incluindo queimados, bucomaxilo e traumato-ortopedia, houve crescimento de 14% nas cirurgias, 8% nos atendimentos do pronto-socorro e 4% nas altas hospitalares, na comparação entre setembro e outubro, de acordo com o instituto. Em 12 meses, a expectativa é de aumento de 408% no volume de cirurgias, saltando de 197 para 1 mil procedimentos por mês. Também estão previstas a criação de um núcleo de tratamento para sequelas de queimados e a retomada do programa de residência médica em ortopedia na unidade.

Novo hospital

A inauguração do Hospital Regional Rota dos Bandeirantes está prevista para dezembro. A nova unidade terá 356 leitos, sendo 50 na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e oferecerá atendimento nas áreas de cardiologia, ortopedia, neurocirurgia e cirurgia bariátrica, além de oncologia com quimioterapia e radioterapia.

O centro de saúde será referência para atendimento aos moradores de Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba.

Com essa nova unidade e os hospitais de Taipas e Vila Penteado, o IRSSL terá 13 equipamentos públicos sob sua gestão — a entidade já gerencia o Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, Hospital Geral do Grajaú, Hospital Regional de Registro, Hospital Regional de Jundiaí, AME Interlagos, AME Jundiaí, AMAs (UMANE), Núcleo de Saúde da Fundação Lia Maria Aguiar, Ambulatório de Cuidados em Saúde e o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim.