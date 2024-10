Atendimentos de saúde no SUS explodiram após pico de queimadas

O tema tem sido acompanhado pela secretaria executiva do Ministério da Saúde, que centraliza dados sobre o assunto e repassa diariamente à Casa Civil. As informações são colhidas em reuniões do Centro de Operações de Emergências (COE) e com as outras pastas do ministério. É feita uma triagem para selecionar quais medidas devem ser tomadas pelo próprio Ministério da Saúde e quais pelo centro de governo.

No final de setembro, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, realizou uma reunião com secretários de saúde de Estados do Norte do Brasil para tratar sobre o efeito da seca e das queimadas na saúde da população. Na ocasião, Nísia alertou para a gravidade da situação no país.

“Não se pode falar de uma crise de desassistência, mas de uma pressão muito forte sobretudo nas UBSs e nas UPAs. Não há um impacto de falta de leitos, algo que a gente possa sinalizar como grande alerta, mas não queremos que cheguemos a essa situação”, afirmou Nísia à época.