Tai chi supera exercício aeróbico moderado na redução da pressão arterial em estudo

Uma análise, publicada no JAMA Network Open, acompanhou 342 pessoas de 18 a 65 anos de idade com pré-hipertensão, ou pressão arterial ligeiramente mais alta do que o normal, entre o final de julho de 2019 e meados de janeiro de 2022. Os participantes foram recrutados em dois hospitais de Pequim, e 169 deles receberam um regime de exercícios aeróbicos envolvendo quatro sessões semanais de 60 minutos de exercícios moderados, como caminhada rápida ou subir escadas. Os outros 173 receberam aulas de tai chi em grupo e, em seguida, receberam quatro sessões de 60 minutos em casa por semana.

Tai chi é uma arte marcial caracterizada pela realização de movimentos suaves e lentos. Foto: SB Arts Media/Adobe Stock

Durante todo o estudo, os pacientes foram monitorados por meio de ligações telefônicas, receberam educação sobre saúde e foram aconselhados a seguir a dieta DASH com baixo teor de gordura, que enfatiza o consumo de frutas e vegetais e foi desenvolvida para melhorar a saúde do coração. DASH é a sigla de Dietary Approaches to Stop Hypertension (algo como Abordagens Dietéticas para Combater a Hipertensão). Os pesquisadores verificaram a pressão arterial, o peso e outras medidas dos participantes em seis meses e um ano. Embora os grupos não tenham diferido na adesão geral ao programa, na circunferência da cintura, no peso ou no índice de massa corporal, após um ano houve diferenças na pressão arterial.

Os participantes do grupo de tai chi tiveram uma redução média de 7,01 pontos de pressão arterial sistólica ao longo de 12 meses, em comparação com uma queda de 4,61 pontos entre aqueles que realizaram exercícios aeróbicos. A pressão arterial diastólica de ambos os grupos diminuiu ao longo do tempo, mas a diferença não alcançou significância estatística.

No início do estudo, ambos os grupos tinham pressão arterial fora da faixa ideal, o que os colocava em risco de hipertensão. No final do estudo, 21,8% dos participantes do grupo tai chi tinham pressão arterial dentro da faixa ideal, em comparação com 15,6% dos praticantes do grupo de exercícios aeróbicos.

“Essas descobertas apoiam o importante valor de saúde pública do tai chi para promover a prevenção de doenças cardiovasculares em populações com pré-hipertensão”, concluem os pesquisadores.

Outras pesquisas continuam a explorar os possíveis benefícios do tai chi. Os exercícios estão associados a um melhor equilíbrio, redução de quedas e benefícios para pacientes com doenças como artrite e fibromialgia.