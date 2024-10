Tem pressão 12 por 8? Agora, você deve ser acompanhado mais de perto

A nova diretriz europeia de manejo da hipertensão arterial mudou a classificação da pressão considerada normal: sai o tradicional 120 por 80 (o famoso 12 por 8) e entra o 120 por 70 (ou 12 por 7). A redução segue estudos que indicam maior predisposição a complicações cardiovasculares a partir de um nível de 115 por 70 e, apesar de ser voltada a médicos europeus, já começa a ser adotada também em consultórios no Brasil.

Agora, uma pressão arterial de 12 por 8 é considerada 'elevada' Foto: Andrey Popov/Adobe Stock

O documento também cria uma nova categoria, batizada de “pressão arterial elevada” — onde foi parar o 12 por 8, e que demanda acompanhamento mais próximo do paciente. Na prática, a classificação fica assim:

Pressão arterial não elevada: abaixo de 12 por 7

abaixo de 12 por 7 Pressão arterial elevada: entre 12 por 7 e 13.9 por 8.9

entre 12 por 7 e 13.9 por 8.9 Hipertensão arterial: maior ou igual a 14 por 9

PUBLICIDADE A medida vale para adultos a partir dos 20 anos. Antes disso, há outra classificação, que considera a idade, o sexo e a altura do paciente, explica o cardiologista Fábio Argenta, membro do Comitê de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). A diretriz também traz outras duas mudanças, uma em relação aos pacientes na categoria intermediária e a segunda direcionada a quem é diagnosticado com a hipertensão.

Para quem tem alto risco cardiovascular – como histórico de infarto ou diabetes – e integra o grupo da “pressão arterial elevada”, onde se enquadra o 12 por 8, a Sociedade Europeia de Cardiologia recomenda uma abordagem inicial baseada em mudanças no estilo de vida, incluindo prática de exercícios físicos e a adoção de uma dieta saudável. Se, após três meses, a pressão não estabilizar em um nível abaixo de 13 por 8, a orientação é iniciar o tratamento com medicamentos.

A segunda é justamente sobre os remédios. Uma vez diagnosticada a hipertensão, a sugestão é adotar logo no começo uma terapia combinada, com duas medicações com baixa dosagem. “As vantagens disso são a sinergia entre as classes de medicamentos e a atuação em diversos mecanismos fisiopatológicos da hipertensão”, diz Argenta.

Por fim, o documento reforça a necessidade de medições da pressão arterial fora do consultório ou hospital para se obter um diagnóstico correto e evitar a hipertensão mascarada ou a hipertensão do avental branco, quando o nível sobe na presença de profissionais de saúde. Para isso, é recomendada a realização do Mapa, exame em que a pressão é medida por 24 horas, ou da monitorização residencial da pressão arterial (MRPA).

No conjunto, o objetivo das atualizações é diagnosticar a doença e iniciar o tratamento o mais rápido possível. “Quando fazemos essa intervenção precoce, diminuímos o risco de desfecho cardiovascular e aumentamos a longevidade com qualidade de vida”, afirma Argenta.

Segundo o médico, a SBC está elaborando as novas diretrizes brasileiras de hipertensão arterial. A previsão é de que o documento seja publicado no primeiro semestre de 2025 e a tendência é que siga os parâmetros europeus.