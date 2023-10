Mamografias gratuitas, shows, corrida e mais: os melhores eventos temáticos no Outubro Rosa

Outubro Rosa é um mês em que muito se fala sobre câncer de mama. Mas embora falar e informar seja de extrema importância, promover ações concretas, que vão além da iluminação cor-de-rosa, é ainda mais fundamental. Por isso, reuni neste post uma seleção de atividades que têm como premissa oferecer exames gratuitos, como mamografias, informação de qualidade e eventos que têm a doença como base. Você também pode ser um agente: que tal divulgar esses eventos entre as mulheres que você conhece?

Confira as atrações seguir:

Coletivo Pink criou megaestrutura em formato de mama com para abrigar exposição sobre câncer de mama Foto: André Velozo

Exames e mamografias gratuitos

A unidade móvel de mamografia do Hospital do Amor estará disponível, gratuitamente, para atender mulheres com idade entre 40 e 69 anos nos dias 6 e 7 de outubro, das 9h às 17h no Parque Cândido Portinari. Ao todo, 120 exames de mamografia estarão disponíveis. A ação faz parte do 10º Giro Pela Vida, realizada pelo Instituto Avon e inclui ainda testes de glicemia e aferição de pressão, palestras especiais, aulas de yoga e funcional. É preciso levar original e cópia dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS.

No dia 7, a programação tem início às 11h com um aulão de Yoga, seguido pelo início das rodas de conversa na tenda de bate-papo sobre cuidados com a saúde das mamas. Haverá ainda um espetáculo teatral infantil às 15h e esclarecimento sobre os direitos das pacientes às 16h. Às 17h30, a cantora Luciana Mello se apresentará, e o encerramento se dará com um show de luzes. A programação completa está aqui.

O Hospital do Amor também terá uma unidade móvel no Parque D. Pedro Shopping, em Campinas, até o dia 11 de outubro. Ao todo, são 50 mamografias por dia. É preciso fazer o agendamento pelo telefone 160. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30, no Estacionamento VIP Entrada Águas.

Mulheres com idade entre 40 e 49 anos que fizeram o exame há mais de um ano, e mulheres de 50 a 69 anos, que fizeram a mamografia há mais de 2 anos, podem fazer o agendamento, mesmo sem ter o encaminhamento de alguma unidade de saúde. Serão atendidas apenas moradoras de Campinas. No dia marcado, é preciso levar a mamografia anterior (se tiver), RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do SUS. Todos os documentos, exceto o exame, são obrigatórios.

Corte solidário, bate-papo e artesanato

Instituto Amor em Mechas tem espaço no Shopping West Plaza com programação durante todo o mês de outubro Foto: Shopping West Plaza

Ao longo do mês de outubro, o Shopping West Plaza realiza diversas ações em parceria com o Instituto Amor em Mechas, realizadas em uma loja temporária no 2º piso, bloco B. Entre elas está o corte de cabelo solidário, no qual as mechas cortadas são usadas para fazer perucas para pacientes em quimioterapia. O corte solidário estará disponível nos dias 9 (das 12h às 16h), 10 (16h às 20h), 12 (14h às 18h), 13 (10h às 20h), 14 (10 às 20h), 16 (14h às 17h), 17 (10h às 20h), 19 (10h às 20), 23 (10h às 20h), 24 (10h às 20h), 26 (10h às 20h), 29 (15h às 18h), 30 (15h às 18h) e 31 (15h às 18h).

Além disso, haverá palestras sobre direitos do paciente com câncer, oficina de confecção de brincos e cachecóis. Confira a programação completa aqui.

Exposição, lazer e palestras

O Coletivo Pink montou uma estrutura de 64 metros quadrados, em forma de mama, ao lado da Biblioteca do Parque Villa-Lobos, que vai permanecer no local até o dia 22 de outubro. Lá dentro, a exposição Mulheres que Transformam o Viver com Câncer de Mama na Ciência e na Sociedade reúne histórias de mulheres que contribuem para informar e lutar contra a doença, em uma trajetória que começa há 120 anos, com as descobertas de Marie Curie (1867-1934) que contribuíram para o tratamento de radioterapia.

Exposição do Coletivo Pink traz mulheres que ajudam a informar sobre câncer de mama, como a jornalista do Estadão Adriana Moreira Foto: Andre Velozo

A exposição traz informações sobre diagnóstico e tratamento de câncer de mama, e segue mostrando exemplos de mulheres que atuam em diversas áreas. Para chegar aos perfis das mulheres que fazem parte da exposição foi realizado um mapeamento minucioso, a partir do diálogo com profissionais de saúde, associações de pacientes e comunicadores de várias partes do Brasil. E esta jornalista que aqui escreve tem o maior orgulho de figurar nessa lista tão seleta, ao lado de outras mulheres incríveis.

Além da exposição, a Biblioteca também será palco para receber aulas gratuitas, espetáculos teatrais, palestras e shows musicais. Neste e no próximo sábado (7 e 14/10), às 9h, haverá aula de OncoYoga com a professora Camila Hon, que também é paciente oncológica e criou um método de yoga especialmente para esse público. Confira a programação completa aqui.

Corte gratuito para a doação de mechas

O Raposo Shopping, em parceria com a Maxima Hair Barbearia, fará uma ação nos dias 9, 10, 11, 16, 17 e 18 de outubro, das 12h às 20h. Quem quiser participar da campanha vai ganhar um corte de cabelo profissional em troca da doação das mechas. Todos os tipos de cabelo podem ser doados, com medida mínima de 20 cm. As mechas arrecadadas serão doadas à ONG Cabelegria, organização que há nove anos confecciona e distribui gratuitamente perucas para crianças e mulheres com câncer em todo o Brasil.

As vagas são limitadas e para participar é preciso realizar o agendamento pelo telefone (11) 95811-9891 ou (11) 2096-5585.

Já o laboratório Salomão Zoppi fará uma ação com suas pacientes neste sábado, dia 7. As pacientes receberão um presente especial de autocuidado e bem-estar para relembrar a importância de manter os cuidados com a saúde em todas as fases da vida, e um convite para participar de uma ação social de doação de cabelo. As interessadas receberão um corte solidário com um cabeleireiro exclusivo e seus fios também serão doados para a ONG Cabelegria.

Mamografias gratuitas no Estado de São Paulo

A ONG Américas Amigas, em parceria com a marca de sucos Natural One, vai oferecer atendimentos gratuitos de prevenção e diagnóstico de câncer de mama. Até a segunda semana de dezembro, a equipe médica da instituição e a carreta equipada com mamógrafo, que atua como ponto de atendimento itinerante, percorrerá o Estado de São Paulo passando por oito cidades, incluindo municípios da Região Metropolitana, Vale do Paraíba e Litoral Norte, além de bairros das Zonas Sul, Norte e Leste da capital paulista. Ao todo serão 11 locais e estimativa de atendimento a cerca de 80 pessoas/dia, o que corresponde a 4.400 beneficiados durante o período.

O atendimento prestado pela ONG acontece de forma gratuita na carreta e inclui exame clínico, orientações, mamografia e ultrassonografia direcionada, realizadas no próprio local. Após essa etapa, se necessário, os pacientes serão encaminhados para hospitais e clínicas especializadas para consulta com mastologista e realização de exames complementares como ressonância e biópsia, tudo custeado pelo projeto e de forma gratuita para a população.

Podem participar da ação mulheres acima de 40 anos (além de pessoas trans e homens que apresentem sinais clínicos de câncer de mama), sendo necessário realizar cadastro prévio no site da Américas Amigas. A iniciativa vai priorizar pessoas que-tenham algum histórico de câncer de mama na família em primeiro grau, com diagnóstico da doença antes dos 50 anos ou câncer de mama bilateral ou câncer de ovário em qualquer idade; sentem nódulo ou caroço na mama ou axila em autoexame; estejam inscritas no CadUnico ou recebam algum auxílio do governo; não possuam prótese mamária estética.

A carreta estará no dia 8/10 na Corrida She Race, no Pacaembu, em São Paulo; de 10/10 a 14/10 em Embu das Artes; de 17/10 a 21/10 em Taipas; de 23/10 a 27/10 em Guarulhos; de 30/10 a 3/11 em Poá. Confira toda a programação e datas, além de outras cidades beneficiadas no Estado de São Paulo aqui.

Corridas e pedalada para conscientização sobre câncer de mama

A importância da prática de exercícios físicos para a prevenção do câncer e também no tratamento de pacientes oncológicos é consenso entre médicos e comprovada em pesquisas científicas. Por isso, caminhadas e pedaladas para conscientizar a população sobre a importância de fazer exames periódicos para prevenção da doença fazem todo sentido: é uma forma de tratar do tema de forma leve e reunir pessoas que nem sempre têm familiaridade com o câncer.

O IBCC Oncologia, hospital filantrópico especializado no combate ao câncer de mama, realiza a 60ª edição da Corrida e Caminhada Contra o Câncer de Mama no dia 15 de outubro (domingo), a partir das 7h, no Ibirapuera. A expectativa é que cerca de 8 mil pessoas participem da ação.

Os inscritos podem optar entre fazer a caminhada de 3,5 km ou a corrida de 5 km ou 10 km. Para participar, é necessário se inscrever no site corridaibcc.com.br. Os ingressos custam R$ 139 (+ taxa de serviço) e os valores são revertidos para subsidiar o IBCC Oncologia.

Antes disso, neste domingo, dia 8 de outubro, o Instituto Quimioterapia e Beleza (IQeB) realiza a 7ª edição da Caminhada e Pedalada Rosa, com patrocínio no laboratório Salomão Zoppi. A concentração será a partir das 8h na Praça Marechal Cordeiro de Farias (Av. Paulista com Av. Angélica, em São Paulo), com alongamento com o time da Bodytech às 8h45. A largada será às 9h - primeiro saem as bicicletas.

O percurso da pedalada será de 5,9 km pela Avenida Paulista; a caminhada terá 5,5 km ao todo. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 do dia 7 de outubro neste link. O valor é de R$ 99 para o público em geral e R$ 79 para pacientes oncológicos, PCDs e pessoas acima dos 60 anos. Os inscritos recebem um kit com camiseta, bandana e sacola. O valor arrecado é revertido para as ações da ONG, que inclui distribuição de lenços para mulheres que passam por quimioterapia e outros projetos.

Eu vou participar. Nos vemos lá?

