Terapeuta de casais lista 7 padrões encontrados em relacionamentos duradouros

Desde desafios financeiros a estresse no trabalho, são inúmeras as pressões a que os casamentos modernos estão sujeitos. Mas, apesar disso, há muitos casais que conseguem ter relacionamentos saudáveis, felizes e duradouros.

Nicole LePera — uma reconhecida terapeuta de casais com mais de 10 milhões de seguidores no Instagram, TikTok e X — identificou sete padrões de comportamento de casais de longa data. Veja como eles fazem a relação funcionar — e como você também pode.

1. Sejam amigos

Casais duradouros valorizam genuinamente passar tempo um com o outro, diz Nicole. “Eles ficam animados em voltar para casa e colocar a conversa em dia depois do trabalho”, afirma. “Eles gostam de fazer pequenas coisas juntos. A amizade é a base do relacionamento.”

2. Enfrentem os tempos difíceis juntos

PUBLICIDADE Só porque os casais ficam juntos por um longo período, isso não significa que não atravessem fases difíceis, nas quais questionam inclusive o relacionamento. Enfrentar a adversidade não os afasta. Pelo contrário, ajuda-os a construir resiliência, nota Nicole. Casais duradouros superam períodos difíceis, que os colocam em encruzilhadas. O que é fundamental nessas situações é que eles escolhem ficar juntos e trabalhar nisso, saindo mais fortes. “Isso estabelece confiança”, afirma LePera.

3. Relevem as peculiaridades um do outro

Às vezes, nossas peculiaridades podem se tornar nossas maiores inseguranças. Seja uma obsessão por determinada série de livros ou ter uma rotina de 10 passos de cuidados com a pele, essas pequenas coisas nos tornam únicos — e os melhores parceiros apreciam esses atributos como parte de nós.

Eles podem até ser tema de observações bem-humoradas, afirma Nicole, mas nunca de comentários hipercríticos. “Mesmo que às vezes sejam irritantes”, diz ela.

4. Não tentem mudar o parceiro

Nicole dá esse conselho para todas as pessoas que dizem: “Mas eu posso mudá-lo”. Não faça isso. Não basta apenas abraçar as peculiaridades: se você quer um relacionamento duradouro com alguém, tem que aceitar e amar essa pessoa pelo que ela é.

“Há um nível básico de respeito e admiração”, diz Nicole sobre os casais de longa data. “Essa liberdade traz à tona as melhores partes de cada um deles.”

5. Briguem do jeito certo

Não tem problema um irritar o outro de vez em quando, mas certifiquem-se de que vocês sabem como brigar de maneira saudável.

“Casais duradouros sabem como navegar no conflito, se recuperar e seguir em frente”, afirma Nicole.

6. Tenham conversas difíceis

Nicole observa que casais em relacionamentos fortes e de longo prazo não se esquivam de conversas difíceis, mesmo que suas perspectivas sejam desafiadas. Na verdade, estar aberto ao ponto de vista um do outro é essencial para crescer a partir dessas trocas difíceis.

A comunicação regular — sem evasão ou negação quando surgem assuntos difíceis — é fundamental.

Mas o que torna essas interações ainda melhores, observa Nicole, é a regulação emocional, que garante que “as conversas raramente (se tornem) explosões”.

7. Criem limites com a família

Frequentemente, a dinâmica familiar fica difícil de administrar, à medida que você e seu parceiro se tornam mais integrados na vida um do outro. Mas, de acordo com Nicole, os limites familiares são importantes para a saúde do relacionamento.

Ela observa que casais fortes “colocam o relacionamento em primeiro lugar e têm limites claros com a família”.

Isso pode significar não desabafar sobre seus problemas de relacionamento com familiares ou não tomar decisões com base no que sua família gostaria, afirma.

“Eles fazem o que é melhor para sua parceria, juntos.”

