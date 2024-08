Um beijo de 6 segundos por dia pode levar a um relacionamento mais íntimo?

Seis segundos não é um número arbitrário, disse John Gottman durante uma entrevista de vídeo conjunta com sua esposa e colaboradora. O casal se casou em 1987 e cofundou o Instituto Gottman, que treina terapeutas de casais. Após estudar mais de 3 mil casais por 30 anos, os Gottmans descobriram que seis segundos de intimidade intencional são suficientes para desencadear a liberação de ocitocina. É o mesmo hormônio que se acredita ser responsável por vincular um bebê com sua mãe. Os Gottmans dizem que ele constrói confiança em um relacionamento acalmando o centro do medo do cérebro.

Gottman citou pesquisas do neuroeconomista Paul Zak que sugerem que um abraço de 20 segundos faz o mesmo. “Isso acontece sempre que mamíferos se aconchegam uns com os outros”, disse Gottman, autor de Os Sete Princípios para o Casamento Funcionar e outros livros. “Faz você se sentir como se tivesse chegado em casa.”