Transtornos alimentares são graves e comuns, mas demoram a ser tratados; entenda e veja sinais

A jornada das mulheres com hipertensão arterial pulmonar no Brasil

Exercício físico merece atenção

No que diz respeito ao estilo de vida, o exercício físico é considerado um dos pilares mais importantes para a manutenção da saúde, já que traz benefícios para o corpo e a mente. No entanto, em pacientes com transtorno alimentar, ele pode indicar que algo está errado.

“O exercício é considerado excessivo quando interfere significativamente em atividades importantes, ocorre em momentos ou ambientes inapropriados ou quando o indivíduo continua a se exercitar apesar de lesões ou outras implicações médicas, resultando em comprometimento da saúde física e psicológica”, descreve a psiquiatra Patrícia Lemos.

“Muitas vezes ele é utilizado como uma estratégia compensatória em pacientes que têm transtornos alimentares”, completa.

Por outro lado, ela aponta que as evidências atuais sugerem que a atividade física pode ser uma ótima aliada no âmbito do tratamento. Mas a especialista alerta que, antes de começar a prática, é preciso fazer uma avaliação do estado de saúde do paciente. Se ele for liberado para se exercitar, isso deve acontecer de forma supervisionada.

“Uma revisão sistemática apontou que o exercício reduz a gravidade de sintomas depressivos e ansiosos, o que pode reduzir a frequência dos episódios de compulsão alimentar. Teria, então, uma ação direta no sistema de recompensa, auxiliando na regulação do humor.” A meta-análise que analisou o impacto de exercício físico como aliado terapêutico em pacientes com transtorno da compulsão alimentar foi publicada no Journal of Nutrition Education and Behavior, em 2023.