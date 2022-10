Você levanta para fazer xixi muitas vezes ao longo da noite? Entenda as razões

THE WASHINGTON POST - “Continuo acordando no meio da noite para fazer xixi, e minha preocupação é que isso esteja afetando meu sono. Por que isso está acontecendo?” Esta é uma pergunta que ouço o tempo todo.

A micção noturna, também conhecida como noctúria, pode afetar homens e mulheres em qualquer idade. As causas mais comuns são inteiramente benignas, embora a noctúria também possa ser desencadeada por certos problemas de saúde e medicamentos.

Na verdade, um dos diuréticos mais fortes conhecidos não é algo que você come ou bebe: é algo que pode ser liberado de dentro do seu corpo.

A apneia do sono – uma condição que afeta a respiração durante o sono – pode levar a níveis mais baixos de oxigênio na corrente sanguínea. Quando os níveis de oxigênio no sangue caem devido à apneia do sono, o coração pode receber um falso sinal de sobrecarga de fluido e liberar um hormônio chamado peptídeo natriurético tipo B (BNP). O BNP é um diurético muito potente que diz ao corpo para se livrar do sódio e da água. Em seguida, gera uma superprodução de urina.

Na minha prática clínica, os pacientes muitas vezes ficam chocados ao saber que a apneia do sono pode ser a causa subjacente de sua noctúria. Recentemente, atendi um paciente com micção noturna frequente que também relatou um histórico de ronco e fadiga matinal. Um estudo do sono em casa confirmou o diagnóstico de apneia obstrutiva do sono.

Depois de consultar um especialista em medicina do sono, que o iniciou na terapia de CPAP (sigla em inglês para pressão positiva contínua nas vias aéreas), o paciente relatou que não apenas tem mais energia durante o dia e melhor controle de sua pressão alta, mas também menos micção noturna. O motivo: o tratamento da apneia do sono demonstrou diminuir a produção de BNP, reduzindo assim a noctúria.

A noctúria também pode ser um sinal de alerta para outras condições de saúde, como diabetes, insuficiência cardíaca, infecções do trato urinário e bexiga hiperativa, bem como uma reação a alguns medicamentos, incluindo aqueles usados para tratar hipertensão e doenças renais. Às vezes, está ligada a outros problemas de sono, como insônia.

As causas mais comuns geralmente não são nada para se preocupar. Aqui estão algumas delas, bem como outras condições médicas ligadas à noctúria.

Estátua Manneken Pis, na Bélgica: evite tomar muito líquido à noite para não precisar levantar

Ingestão de líquidos

Em adultos, uma causa comum de micção noturna é a ingestão de líquidos antes de dormir, ou em outras palavras: o que entra precisa sair. O líquido que você bebe é filtrado pelos rins e armazenado na bexiga como urina até você fazer xixi. Beber muito líquido antes de dormir é uma receita certa para acordar com vontade de urinar, já que a bexiga tem a capacidade de cerca de 400 mililitros. Você pode reduzir esses impulsos restringindo os líquidos após o jantar.

Diuréticos e substâncias irritantes da bexiga

Existem muitos alimentos e bebidas cujos subprodutos passam para a urina e podem irritar ou “fazer cócegas” na bexiga, produzindo vontade de fazer xixi. Isso inclui chás (verde, branco e preto), alimentos condimentados e adoçantes artificiais, como os adoçantes sem calorias que você pode adicionar às suas bebidas ou aqueles que vêm dentro de alimentos diet ou sem açúcar. Em um estudo envolvendo ratos, esses adoçantes mostraram aumentar a contração do músculo da bexiga, o que causa vontade de urinar.

A cafeína é outro culpado comum, seja no café, chá ou refrigerante, assim como o álcool. Ambos são diuréticos conhecidos.

Problemas médicos

Para homens com mais de 50 anos, a causa mais provável é o aumento da próstata. A urina passa por um pequeno canal na próstata ao sair do corpo. Com a idade, a próstata pode aumentar e comprimir esse canal. Como resultado, a bexiga não esvazia completamente durante a micção e pode encher de volta rapidamente. A bexiga também pode se tornar hiperativa ao longo do tempo por ter de empurrar com força para passar a urina pela próstata apertada.

Vários fatores podem contribuir para a micção noturna em mulheres, até mesmo a gravidez. A disfunção do assoalho pélvico e o prolapso de órgãos pélvicos, que ocorrem com mais frequência com a idade, também podem causar micção frequente e urgente. As mulheres que deram à luz por via vaginal correm um risco maior dessas condições, assim como aquelas que passaram pela menopausa, que pode causar alterações hormonais que afetam os órgãos pélvicos.

Para pessoas jovens

A maioria dos jovens não acorda à noite para urinar. Aqueles que o fazem provavelmente estão ingerindo muito líquido antes de dormir ou consumindo irritantes da bexiga ou diuréticos. Mas é importante ter em mente que mesmo os jovens podem ser diagnosticados com condições médicas ligadas à noctúria, como apneia do sono, principalmente aqueles que estão acima do peso.

O que fazer a respeito

Para as pessoas que se incomodam em fazer xixi uma vez por noite, sugiro evitar a cafeína após o almoço e não beber nada antes de dormir. Tente acompanhar o que você come e bebe para identificar quais podem ser seus próprios gatilhos.

Mas se você está acordando duas ou mais vezes – ou acha que pode ter apneia do sono, problema de próstata ou qualquer outro problema médico relacionado à noctúria – entre em contato com seu médico ou urologista e peça uma avaliação. Seu médico vai fazer um teste de urina e verificar se sua saúde geral está em ordem.

*Petar Bajic é urologista na Cleveland Clinic e professor assistente no Cleveland Clinic Lerner College da Case Western Reserve University.

TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU