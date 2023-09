Nível do Guaíba transborda em Porto Alegre e água atinge áreas de lazer; veja imagens

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, tem subido rapidamente nas últimas 24 horas e preocupa as autoridades locais, meteorologistas e moradores. No início da tarde desta quarta-feira, 27, a régua do Cais Mauá, no centro da cidade, marcava 3,17 metros, superior à marca de 3 metros, necessária para que a água invada a área do cais.

As ondas geradas pelo vento levam água para o cais central que alagou. Foto: Reprodução/Twitter/@metsul

A marca de 3,17 metros é a mais expressiva desde 1941, quando as águas chegaram a 4,75 metros no Centro Histórico. Há oito anos, quando houve a última grande enchente em Porto Alegre, o pico registrado na régua automática foi de 2,94 metros.

A orla foi parcialmente interditada e os eventos esportivos, suspensos. A cheia também alagou o centro de treinamento do Internacional, time de futebol da capital gaúcha.

Na manhã desta quarta-feira, 27, em decorrência da elevação das águas do lago Guaíba, o trecho 01 do Parque Urbano da Orla Moacyr Scliar, amanheceu alagado em algumas partes. Foto: Alex Rocha/PMPA

Na orla do Guaíba, próximo a Usina do Gasômetro, onde são realizadas as caminhadas, as águas do lago já invadiram durante a manhã o primeiro trecho do calçamento e os deques de contemplação da natureza também foram inundados. Em Ipanema, bairro nobre na zona sul de Porto Alegre, as águas chegam nas calçadas.

Foram registrados bloqueios total por alagamento na avenida Nossa Sra. da Boa Viagem; avenida Presidente Vargas; avenida Guaíba x rua Dea Coufal; e rua dos Guenoas x rua Jacipuias. Três pontos apresentam semáforos fora de operação; um tem queda de poste.

Sistema de contenção do Lago Guaíba, que foi totalmente fechado na noite da terça-feira, permanecerá ativado nesta quarta-feira, 27, em decorrência da elevação das águas no Cais Mauá Foto: Alex Rocha/PMPA

O Rio Grande do Sul enfrenta nesta semana a passagem de um novo ciclone extratropical e uma série de temporais, que deixam a região em alerta. No início do mês, o mesmo fenômeno climático destruiu uma parte do interior gaúcho e fez 49 vítimas.

Com quase três metros, Guaíba avança e alaga a nova orla na área central. Foto: Reprodução/Twitter/@metsul

A Defesa Civil do Estado gaúcho emitiu um alerta na manhã desta quarta-feira, válido para as próximas 24 horas, dizendo que o Lago Guaíba atingirá o nível de inundação nas próximas horas.

Maiores cheias do Lago Guaíba:

1873 – 3,5 metros

1914 – 2,6 metros

1928 – 3,2 metros

1936 – 3,22 metros

1941 – 4,75 metros

1967 – 3,13 metros

1984 – 2,60 metros

2015 – 2,94 metros

2016 – 2,65 metros

2023 – 3,17 metros

A MetSul Meteorologia também não descarta o alagamento na região. Na segunda-feira, 25, a prefeitura de Porto Alegre fechou seis comportas entre as avenidas Mauá e Castello Branco para evitar as inundações. As barreiras foram reforçadas com 190 toneladas de areia. Já as duas últimas comportas do Lago Guaíba, no Cais Mauá, foram fechadas ainda na noite desta terça-feira, 26.