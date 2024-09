Conforme a empresa de meteorologia MetSul, um ciclone extratropical passa neste momento entre a Argentina e o Uruguai. É ele que deve trazer ventanias de até 80 km/h para a porção leste do Rio Grande do Sul. O aviso do Inmet para a região abrange não só a faixa litorânea do Estado, como as cidades de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Bagé, Pelotas, entre outras.

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também emitiu alerta para chuvas pontualmente fortes, descargas elétricas e eventuais quedas de granizo na porção nordeste do Estado, passando por Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Região dos Vales e litoral norte. O período de maior risco, no entanto, era a madrugada e manhã deste domingo.