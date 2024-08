Como se forma um ciclone extratropical?

“As mudanças começam pela faixa mais sul e oeste do Rio Grande do Sul. Ao longo da semana, o ciclone se espalha e cria instabilidades nos três Estados do Sul. Depois, a chuva vai chegando principalmente no sul do Mato Grosso do Sul, e também no sul e litoral de São Paulo. Logo depois disso vem o frio”, explica o meteorologista Guilherme Borges, da Climatempo.

Apesar do nome ser alarmante, Borges, esclarece que ciclones extratropicais no oceano são comuns. Eles, basicamente, são resultado de uma baixa pressão associada a uma frente fria.