O que é arquitetura bioclimática? ‘Sai mais caro, mas se paga e valoriza cada vez mais’

Segundo Karen, a preocupação com uma casa mais saudável – para quem mora e para o ambiente – tem crescido desde a pandemia e aumenta depois de eventos climáticos severos, como as enchentes no Rio Grande do Sul ou as ondas de calor que afetaram São Paulo e outras partes do Brasil. Entre 2019 e 2021, o escritório dobrou o número de projetos residenciais, que passou de 32 para 65 com um pico no segundo semestre de 2020.

“As pessoas vêm com uma lista do que querem e a gente tem de traduzir para cada realidade. (A aplicação) depende do desenho da casa, do tipo de terreno. Na medida em que mostramos o que é possível nessas soluções, vemos uma transformação nos clientes”, diz a arquiteta.