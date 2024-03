Conheça o ‘tijolo verde’ que pode deixar a casa menos quente em ondas de calor

Você já se imaginou morando em uma casa feita de plástico? Uma tecnologia criada pela empresa Fuplastic, especializada em soluções sustentáveis para a construção civil, permite construir imóveis com tijolos feitos inteiramente de plástico reciclado. O recurso vem sendo utilizado na construção de casas emergenciais populares pela ONG TETO Brasil, mas também serve para construções definitivas.

Segundo o CEO da Fuplastic e responsável pela criação, Bruno Frederico, é possível retirar cerca de 2,5 toneladas de plástico do meio ambiente a cada 50m² de construção com tijolos da marca e levantar casas mais fácil rapidamente, pois os blocos funcionam com método de encaixe, sem necessidade de argamassa. "Essa tecnologia nos permitiu unir ainda mais as funções sociais e ambientais nos nossos projetos. E, por ser totalmente modular, também nos ajuda a construir nos espaços limitados em que trabalhamos, geralmente em favelas", conta Camila Jordan, diretora executiva da TETO Brasil. A casa pode ser erguida em "L", vagão ou quadrado, por exemplo, conforme o formato do espaço disponível.

Estrutura das casas de plástico podem ser levantadas em algumas horas, segundo a TETO Brasil e a Fuplastic, a depender do tamanho da residência. A montagem pode ser feita por qualquer pessoa, sem necessidade de especialização. Foto: Teto Brasil/Divulgação

Há também ganhos em conforto térmico no interior da construção – fator importante em um cenário de mudanças climáticas e ondas de calor cada vez mais frequentes. Isso acontece porque, diferentemente dos dos tijolos de argila, comumente utilizados no Brasil, os de plástico têm um “espaço vazio” em seu interior, permitindo circulação de ar.

“Os blocos têm um furo e esses furos servem para ‘respirar’. O ar quente sobe e tende a sair”, afirma Frederico, que é arquiteto. “Já temos estudos que comprovam esse maior conforto térmico nas construções.”

Os tijolos são feitos a partir de uma máquina que injeta o polietileno (material plástico reciclável) em moldes e, como produto final, têm preço similar ao dos tijolos comuns, segundo o empresário. O plástico original é adquirido pela Fuplastic em cooperativas de reciclagem.

Cidades do futuro

Na semana passada, uma casa de plástico modelo ficou exposta na Praça do Patriarca, no centro histórico de São Paulo, durante o festival Cidade do Futuro 2024, que traz propostas sustentáveis e inovadoras para o setor de construção civil.

Casa ecológica feita de plástico reciclado foi exposta na Praça do Patriarca, no centro de São Paulo, entre os dias 14 de 16 de maio, durante o festival Cidade do Futuro. O projeto foi feito em uma colaboração entre a Fuplastic e a ONG TETO Brasil, que tem utilizado a tecnologia na construção de casas emergenciais populares. Foto: Werther Santana/Estadão

O imóvel tinha 54m², contava com 4.900 blocos de tijolos de plástico e foi montado e desmontado com a mesma facilidade – em algumas horas. ”A tecnologia permite que a casa seja desmontada facilmente e sem gerar entulho. Os tijolos podem ser reutilizados em outra construção ou reciclados novamente, produzindo outros materiais”, diz Frederico. “O legal é que aquele plástico nunca mais volta a ser lixo.”

No interior da exposição, era possível ver que a casa de plástico pode ser revestida por chapas de drywall, deixando um aspecto idêntico ao de uma parede comum. O material é firme e viabiliza instalação de janelas, portas, fiação elétrica e tubulação hidráulica – todas as condições necessárias para uma moradia.

Segundo a Fuplastic, eles têm certificações da Falcão Bauer, Polibalbino e Instituto Lab System que atestam qualidade de peso, tamanho, resistência e propriedades da matéria-prima, além de resistência contrafogo e fio incandescente.

Casa ecológica garante condições idênticas às de casas feitas de tijolos de argila. Foto: Werther Santana/Estadão

Regiane Alves da Silva, 46 anos, auxiliar de limpeza e moradora da comunidade Porto de Areia, em Carapicuíba (SP), foi a primeira a ser contemplada pela ação da TETO com casas de plástico e conta que ficou surpresa quando recebeu a proposta de receber uma casa "reciclada". "Você fica com aquele ponto de interrogação na cabeça, né? Uma casa de plástico reciclado... Será que vai ser boa ou não?" "Mas há oito meses que eu estou aqui, vejo que ela é bem arejada, tem bastante janelas, e é confortável. É um projeto bem-feito", diz ela, que perdeu o emprego por motivos de doença e, sem conseguir pagar o aluguel, precisou morar com os dois filhos adolescentes em um barraco de madeira por alguns meses, até de receber a cada da TETO.

Moradia de Regiane Alves deixou de ser de madeira, vulnerável a tempestades e ondas de calor, e passou a ser de plástico, com tecnologia que garante maior conforto térmico e proteção contra chuva. Foto: Divulgação/Volutariado da TETO Brasil

De acordo com Frederico, além da parceria com a TETO, que constrói casas “transitórias” para garantir dignidade mínima a pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem em moradias irregulares, a Fuplastic propôs parceria com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) de São Paulo para que a tecnologia seja utilizada nas construções de casas populares definitivas.