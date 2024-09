Assim como o tempo seco, as altas temperaturas continuam predominando sobre grande parte do Brasil. Nesta quarta-feira, 11, diversas cidades registram temperaturas máximas perto dos 40ºC.

Em Cuiabá, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem registrar 41ºC, sendo a capital mais quente do País. Na cidade de São Paulo, a máxima deve ser de 33ºC.

Capitais mais quentes nesta quarta-feira, segundo o Inmet:

Belém: 35ºC

Boa Vista: 37ºC

Campo Grande: 38ºC

Cuiabá: 41ºC

Goiânia: 36ºC

Manaus: 38ºC

Palmas: 38ºC

Porto Velho: 38ºC

Rio de Janeiro: 37ºC

Teresina: 38ºC

Pessoas caminhando em dia de forte calor em São Paulo. Além das altas temperaturas, cidade também é uma das que tem sofrido com tempo seco. Foto: Tiago Queiroz /Estadão - 01/05/2024

A região central do Brasil é a que mais tem sido impactada pela condição climática, em pleno inverno. Na terça-feira, o Inmet emitiu alerta vermelho de grande perigo de onda de calor para cidades de ao menos nove Estados. De acordo com o instituto, nestas localidades, a temperatura pode ficar 5ºC acima da média durante por um período maior do que cinco dias. O aviso é válido até o fim da noite de sexta-feira, 13.

Inmet emite aviso de grande perigo de onda de calor. Foto: Divulgação/Inmet

Veja quais são os Estados afetados:

Amazonas

Rondônia

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul (todo o Estado)

Goiás

Minas Gerais

São Paulo

Rio de Janeiro

Paraná

Conforme o Inmet, há ainda alerta laranja de perigo para onda de calor até o fim da tarde de quinta-feira, 12, para cidades do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para áreas do Estado gaúcho, também incide aviso amarelo de onda de calor válido até a noite de quarta-feira, 11.

Tempo seco

Além das altas temperaturas, o tempo seco deve permanecer por grande parte do País. Na cidade de São Paulo, a umidade relativa do ar segue baixa, com valores mínimos ao redor dos 20% em diversas regiões, segundo alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura.

Também há alerta vermelho de grande perigo para a baixa umidade até o fim da noite desta quarta-feira para cidades de sete Estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Paraná, além de São Paulo.

Em outras localidades do País, também incidem alerta laranja de perigo e alerta amarelo de perigo potencial, este último predominando sobre a maior parte do País, para baixa umidade ao longo desta quarta.

Além da falta de chuva, o calor intenso, que supera os 40°C em áreas pelo interior do País, mantém alto o risco de incêndios. Com isso, o Brasil está quase todo coberto por uma enorme nuvem de fumaça.

Apesar de quase não ter nuvens sobre o País, as pessoas não estão conseguindo ver o céu azul em muitos Estados. Conforme a Climatempo, nos próximos dias, a fumaça deve atingir o Uruguai e a Argentina, misturando-se com o material particulado das queimadas que já estão acontecendo por lá.

Alertas para onda de calor e baixa umidade emitidos pelo instituto. Foto: Divulgação/Inmet

Fique atento aos cuidados: Beba bastante líquido;

Atividades físicas são nocivas diante do tempo seco;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Evite bebidas diuréticas (café e álcool);

Mantenha portas e janelas fechadas para evitar a entrada de partículas nos ambientes;

Atenção redobrada com crianças, idosos, gestantes, pessoas com comorbidades e pets;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). Com poluição em SP, governo recomenda máscara e evitar atividade ao ar livre Diante do tempo seco, do espalhamento de incêndios e da piora na qualidade do ar, o governo de São Paulo divulgou na terça-feira, 10, novas diretrizes e orientações em saúde. A principal recomendação é evitar atividades físicas ao ar livre e aumentar a ingestão de água. Também é orientado o uso de máscaras em regiões de queimadas.

Em regiões de queimadas, como proteção adicional, a sugestão é de, quando sair de casa, usar máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas se usadas corretamente.

Além disso, entre as medidas anunciadas, a Companhia Ambiental do Estado (Cetesb) suspendeu temporariamente as autorizações de queima no Estado para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo.