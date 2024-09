Como o tempo seco afeta o sono? Veja dicas para driblar o problema e dormir melhor

Curiosamente, a temperatura ideal para a liberação do hormônio do sono nas crianças é um pouco mais alta, em torno de 25 °C. Fora esse ajuste, as dicas são as mesmas: utilizar copo com água, toalha molhada (longe do berço ou cama) ou umidificador (também afastado da cabeceira e das paredes).

Soro fisiológico

O soro fisiológico é um aliado nos dias mais secos, seja em inalações ou na lavagem do nariz. A lavagem deve ser feita com pouca pressão, para não causar microtraumas nos vasos internos do nariz, e com a cabeça levemente inclinada, impossibilitando que o líquido vá para os ouvidos. Veja aqui como realizar a lavagem nasal.

Mendes Júnior indica ainda o soro fisiológico em gel, encontrado em farmácias. “Ele vai grudar no seu nariz, então vai durar mais tempo e garantir essa umidade à noite”.