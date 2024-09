Ar seco em SP vai piorar? Veja previsão do tempo

A manhã desta terça-feira, 3, começou com variação de nebulosidade, mas o sol deve voltar a predominar no decorrer do dia, levando à rápida elevação das temperaturas. Ainda de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, o tempo seco também deve predominar nos próximos dias.

“A umidade relativa do ar entra em declínio e deve atingir valores em torno dos 30% no período da tarde entre terça e quarta-feira, 4”, alerta o órgão municipal.

Conforme o CGE, a massa de ar seco associada ao bloqueio atmosférico segue mantendo o tempo seco e ensolarado, com temperaturas acima da média e baixos índices de umidade nos próximos dias. "Alerta-se que estas condições dificultam a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, o que prejudica a qualidade do ar, principalmente nos centros urbanos", acrescenta o órgão.

Capital teve tarde de baixa umidade na segunda-feira, 2, o que dificultou a dispersão da poluição, segundo o CGE. Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Na manhã de segunda-feira, 2, a umidade relativa do ar oscilou em torno de 50% na cidade de São Paulo. A estação meteorológica automática do CGE registrou o menor índice em Perus, zona norte, com 35%.

A condição climática, que dificulta a dispersão de poluentes, além de favorecer a formação e propagação de queimadas, fez com que a tarde do dia anterior nos bairros paulistanos fosse de luz ofuscada por uma névoa.

Na quarta-feira, o tempo segue seco e ensolarado, com temperaturas em rápida elevação no decorrer do dia. “Atenção para os baixos índices de umidade, que devem manter valores abaixo dos 30% durante a tarde”, projeta o CGE.

Na quinta-feira, 5, o cenário deve ser semelhante, com tempo seco e máxima na casa dos 30ºC. Somente na sexta-feira, 6, de acordo com a empresa Meteoblue, as temperaturas devem oscilar entre 14ºC e 19º, com possibilidade de chuva leve. Não há expectativa para precipitação significativa na cidade nos próximos dias. No fim de semana, o calor deve predominar.

A previsão indica, porém, que a primeira frente fria forte de setembro já está no radar dos meteorologistas. Segundo a empresa Climatempo, a próxima onda de frio deve avançar por São Paulo e boa parte da região Centro-Sul do País a partir do dia 19 de setembro. A data é próxima ao início da primavera (22 de setembro).

Diante da baixa umidade do ar, é importante seguir as recomendações: