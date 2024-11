Como é a ‘água mais pura do mundo’ entregue por Lula ao presidente da China; saiba onde é captada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente da China, Xi Jiping, trocaram presentes oficiais durante encontro diplomático em Brasília, na quarta-feira, 20. Entre obras de arte, utensílios e peças feitas por nativos, Lula deu ao mandatário chinês uma garrafa de água Victoria Amazonica.

Considerada a água mais “pura do mundo”, o produto é feito e engarrafado pela Ô Amazon Air Water, empresa brasileira especializada em captar água dos rios voadores da Amazônia e condensá-la por meio de processos tecnológicos para torná-la líquida e própria para consumo.

Modelo da água Amazon Air Water, produzida a partir da captação de água dos rios voadores da Amazônia. Foto: Amazon Air Water/Reprodução

PUBLICIDADE “Utilizamos a tecnologia Air Water Generator, patenteada e cientificamente comprovada. O processo é simples e sem nenhuma interferência no seu resultado. Nossa água é produzida pelas árvores da floresta, que formam os rios voadores”, diz a empresa em seu site. “Sem impacto ambiental, condensamos uma pequena quantidade. Nossa produção é no coração da Floresta Amazônica”. Os rios voadores são formados pela água bombeada pelas árvores via transpiração e transportada, em forma de vapor, por correntes de ar na atmosfera. O meticuloso processo de produção da Victoria Amazonica inclui também um importante detalhe: a captação da água é feita na cidade de Barcelos, no Amazonas, endereço da empresa, e especificamente em noites de Lua cheia.

O detalhamento aproxima o produto da lenda indígena de Naiá que, apaixonada por Jaci, a Lua, morre afogada depois de mergulhar em um igarapé que exibia o reflexo do seu objeto de amor. Após a sua morte, Naia é transformada em uma vitória-régia, uma planta aquática típica da região Norte do País.

De acordo com a informação presente no site da Ô Amazon Air Water, uma garrafa única custa o valor de US$ 145 (cerca de R$ 845 na cotação atual).

Em outubro deste ano, a empresa levou a leilão um modelo premium do produto. O líquido era armazenado em uma garrafa de 1,5 litro, adornada com ouro, prata, pedras preciosas e 280 diamantes, segundo seus fabricantes.

O valor mínimo foi de US$ 910 mil (cerca de R$ 5,4 milhões na época), preço que a fez ser considerada também a água mais valiosa do mundo. De acordo com os produtores da bebida, o dinheiro arrecadado na venda da luxuosa garrafa, produzida de forma única, será aplicado em programas socioambientais voltados aos moradores da Amazônia, incluindo comunidades ribeirinhas.