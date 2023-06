Como fazer o descarte correto de lixo eletrônico? Veja vídeo

Tem uma hora que fone de ouvido, mouse, computador e celular já não funcionam mais. Neste momento, surge uma pergunta: como e onde descartar lixo eletrônico? Jogar na lixeira comum não é opção, é preciso buscar um ponto de coleta.

O termo correto para se referir a esse tipo de descarte é Resíduo de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos (WEEE, em inglês). Segundo a associação internacional WEEE Forum, o Brasil gera cerca de 1,5 milhão de toneladas desse tipo de resíduo por ano. Dividindo pelo número de habitantes do País, é como se cada um de nós produzisse 7 kg de lixo eletrônico anualmente.

Quais os perigos de descartar lixo eletrônico em qualquer lixeira?

Descartar incorretamente o lixo eletrônico é muito perigoso. Ele pode conter substâncias tóxicas e não biodegradáveis, que, segundo as Nações Unidas (ONU), podem contaminar nosso ar, água e solo, e podem causar doenças e até mortes.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), milhões de crianças estão ameaçadas pelo descarte incorreto desse tipo de lixo, principalmente aquelas que participam ou que a mãe participa do setor de reciclagem informal do lixo.

Essa participação o setor informal pode expor a mãe ou a criança à substâncias tóxicas que são associadas a taxas aumentadas de transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), problemas comportamentais e risco maior de desenvolver doenças crônicas.

Além disso, também segundo a ONU, perdemos dinheiro ao descartar incorretamente. O lixo eletrônico pode conter metais preciosos, como ouro, cobre e níquel, que podem ser recuperados, reciclados e usados como matéria-prima para novos produtos.

Onde reciclar lixo eletrônico?

Descartar corretamente é muito fácil. Basta buscar um ponto de coleta de lixo eletrônico. Se você está na capital de São Paulo, vai entrar no site do Recicla Sampa, da Prefeitura, pelo link, colocar seu CEP, escolher “eletrônico ou eletrodoméstico” e, no mapa, vão aparecer os ponto de coleta. Para encontrar sítios de coleta em todo País é possível recorrer ao portal Ecycle, no link. Lá, você clica em “onde descartar”, seleciona o nome do objeto que quer descartar, fornece seu CEP, e os locais de coleta são apresentados.