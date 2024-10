Como fica o tempo na capital paulista? Veja previsão

O domingo, 20, ainda será de muita nebulosidade na capital paulista, o que impede a elevação das temperaturas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura. Com a frente fria se afastando do litoral do estado, a previsão é de que tempo melhore e o Sol volte a aparecer, entre nuvens, já na segunda-feira, 21, mas as chuvas devem retornar para a Grande São Paulo no decorrer da semana.

O domingo começou com tempo fechado, garoa e termômetros oscilando em torno dos 13,7°C durante a madrugada. No decorrer do dia, os ventos úmidos do oceano devem causar garoa e chuviscos, alternados com períodos de melhoria.

O céu continua fechado, o que impede que as temperaturas subam significativamente. As máximas não devem superar os 22°C.

Domingo é de garoa, mas semana começa com Sol entre nuvens Foto: Tiago Queiroz/Estadão - 16/09/2024

Segundo o CGE, na segunda, o sol retorna entre nuvens, o que permite a elevação das temperaturas. As mínimas devem oscilar em torno dos 16°C e as máximas podem chegar aos 27°C. A nebulosidade volta a aumentar ao final da tarde, sem previsão de chuva. O sol continua entre nuvens na terça, 22, e as temperaturas sobem. Os termômetros devem variar entre mínima de 17°C e máxima que pode superar os 30°C. No final da tarde, o calor e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas rápidas e isoladas, diz o CGE.