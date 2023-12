COP-28: governo vai anunciar R$ 20,85 bi para projetos de bioeconomia e transição energética

ENVIADA ESPECIAL A DUBAI - O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) vai lançar nesta sexta-feira, 1°, cinco editais do programa Mais Inovação Brasil, em um total de R$ 20,85 bilhões. O programa é uma ação do MCTI com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O objetivo é financiar projetos nas áreas da transição energética, bioeconomia, infraestrutura e mobilidade. O anúncio será feito pela ministra Luciana Santos na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28), que começa nesta quinta, 30, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e vai até 12 de dezembro.

O lançamento será realizado no estande da Confederação Nacional da Indústria (CNI) na COP-28. O Brasil está presente com três estandes nessa conferência: o da delegação brasileira, ao lado do pavilhão do Reino Unido e, em outro prédio, pela CNI e pelo estande do Consórcio Amazônia Legal. É a primeira vez que a CNI tem estande em uma COP.

28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP28) ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos Foto: Rafiq Maqbool/AP

Também na quinta, o MCTI lança a plataforma Sirene Organizacionais, ferramenta pública que vai receber os inventários de emissões de gases de efeito estufa de organizações públicas, privadas ou do terceiro setor de todos os segmentos econômicos.

A plataforma é um módulo do Sistema de Registro Nacional de Emissões, instituído por decreto em 2017, e foi desenvolvida em parceria com a CNI. A Sirene Organizacionais vai contribuir para a criação de um sistema nacional de Relato, Mensuração e Verificação de emissões, necessário para a implementação de um mercado regulado de carbono no Brasil.