COP-28: petrolíferas assinam acordos climáticos para reduzir potentes gases do efeito estufa

THE WASHINGTON POST - Os principais produtores de petróleo do mundo, inclusive aqueles dos Estados Unidos, anunciam novos planos em Dubai neste sábado, 2, para reduzir significativamente o metano de suas operações. Essa é possivelmente a ação mais importante resultante da primeira semana da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-28).

Os acordos incluem um pacto inédito de 50 das maiores empresas de petróleo do mundo, que inclui gigantes estatais, como a Saudi Aramco, juntamente com grandes corporações, a exemplo da ExxonMobil, comprometendo-se a praticamente eliminar as emissões de metano de suas atividades de perfuração e produção. Isso também inclui novas regulamentações do governo dos Estados Unidos e de outros países, além de esforços internacionais de monitoramento destinados a cobrar das empresas o cumprimento de suas promessas.

Sultan Al Jaber, o executivo de petróleo dos Emirados Árabes Unidos que preside a COP-28, defendeu o pacto internacional como a resposta da indústria de petróleo e gás às mudanças climáticas, algo que os ativistas afirmam ser há muito tempo necessário. Al Jaber disse que está comprometido com a transparência e espera a adesão de mais empresas ao compromisso.

A indústria tem se concentrado no metano porque é um super poluente comumente emitido pelas operações industriais. Cientistas defendem que as emissões devem ser reduzidas rapidamente para alcançar a ambiciosa meta do acordo climático de Paris de 2015, que visa a evitar que o aquecimento ultrapasse 1,5°C acima dos níveis pré-industriais.

Sultan Al Jaber, o executivo de petróleo dos Emirados Árabes Unidos que preside a COP 28 Foto: Kamran Jebreili/AP

“Se essas promessas forem cumpridas, há o potencial de reduzir as temperaturas que veríamos nos próximos dez anos... mais do que qualquer coisa acordada em COPs anteriores, mais do que qualquer coisa que vi em toda a minha carreira ao longo de 30 anos”, disse Fred Krupp, presidente do Environmental Defense Fund (EDF). “Muitas promessas foram feitas em COPs que nunca foram cumpridas. Sentimos a necessidade de estabelecer um sistema robusto de responsabilização.”

O esforço ocorre na medida em que países e empresas enfrentam pressões crescentes para agir em relação a um gás de efeito estufa que antes era amplamente ignorado, mas que é na verdade mais de 80 vezes mais potente do que o dióxido de carbono. As negociações nas últimas semanas envolveram algumas das maiores empresas de petróleo e indústrias do mundo, bancos e altos funcionários governamentais dos Estados Unidos e do Oriente Médio, que buscam acordos na cúpula de Dubai.

Para os Emirados Árabes Unidos, ricos em petróleo, a COP-28 tem sido um fórum para mostrar que o petróleo e o gás podem desempenhar um papel vital no fornecimento de energia para o mundo, mesmo em uma era de mudanças climáticas causadas por combustíveis fósseis. Atualmente, a indústria libera cerca de 2% a 3% de todo o gás que produz diretamente na atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, de acordo com o EDF. O pacto obrigaria-os a reduzir essas emissões para apenas 0,2%.

“A mensagem subjacente é de que esta é a última e melhor chance de ter um impacto (positivo)”, disse Charles Hendry, ex-ministro de Estado para Energia do Reino Unido e atual membro do Atlantic Council Global Energy Center, por e-mail. “Precisamos de progresso mais rápido na descarbonização da indústria e na eliminação das emissões de metano.”

Na COP-28, neste sábado, o administrador da Agência americana de Proteção Ambiental, Michael Regan, detalhou normas finais para limitar o metano em poços de petróleo e gás nos Estados Unidos, antecipando anúncios subsequentes. Em uma proposta feita pela primeira vez há dois anos, a agência havia afirmado que colocaria cerca de 900 mil poços novos e existentes sob requisitos mais rigorosos para prevenir e interromper vazamentos, uma medida pela qual a indústria do petróleo lutou contra por anos, mas que muitas empresas líderes do setor passaram a apoiar ou aceitar.

A indústria busca se posicionar como solucionadora de problemas

Os anúncios refletem como a indústria de petróleo e gás, por muito tempo vilipendiada por ativistas climáticos, tornou-se central nas negociações climáticas globais e, em particular, nesta cúpula. Os líderes dos Emirados Árabes Unidos veem sua posição de anfitriões como uma oportunidade para argumentar que os produtores de combustíveis fósseis são fundamentais para lidar com as mudanças climáticas, mesmo que suas emissões passadas e em curso sejam grandes impulsionadoras do aumento das temperaturas.

Devido à alta potência do metano, autoridades dos EUA e defensores do clima estão concentrando esforços nele como uma das maneiras mais rápidas de limitar a aceleração do aquecimento global. Se implementadas com sucesso, as iniciativas poderiam representar um feito histórico no combate às mudanças climáticas, afirmam os apoiadores.

“Isso representa a construção de um momentum em um momento em que realmente precisamos disso”, disse Gina McCarthy, que já foi a principal conselheira climática do presidente Biden e foi a primeira a introduzir limites de metano nas operações de petróleo e gás como administradora da EPA durante o governo do presidente Barack Obama. “As pessoas estão prontas para se unir em torno de uma solução.”

Gina McCarthy já foi a principal conselheira climática do presidente Biden e foi a primeira a introduzir limites de metano nas operações de petróleo e gás como administradora da EPA durante o governo do presidente Barack Obama Foto: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS - 22/04/2021

No entanto, alguns grupos ativistas afirmam que as regras não abordam adequadamente o verdadeiro problema, a produção de combustíveis fósseis. “Não é o bastante mexer nos detalhes periféricos”, disse Gabrielle Levy, diretora associada de comunicações sobre gás metano para o grupo Climate Nexus. Ela afirmou que o mundo precisa tomar “medidas concretas para cortar essas emissões pela raiz, eliminando a fonte”.

Os esforços globais em relação ao metano têm avançado nas últimas semanas, incluindo em Sunnylands, Califórnia, nas conversas entre o enviado climático dos EUA, John F. Kerry, e o representante chinês, Xie Zhenhua - a China é o maior emissor mundial de gases de efeito estufa. A China se comprometeu publicamente pela primeira vez a controlar o metano e outros gases de efeito estufa em toda a sua economia até 2035. Isso seguiu seu anúncio anterior de buscar novos monitoramentos e controles de metano até 2025.

O acordo de Sunnylands incluiu uma cúpula planejada sobre metano e outros gases - aqueles que não são dióxido de carbono - programada para este sábado, 2, na COP 28 com os anfitriões dos Emirados Árabes Unidos. Observadores e delegados consideram isso como um dos maiores eventos da primeira semana da cúpula, e muitos também esperam que os Emirados Árabes Unidos orquestrem um pacto de empresas comprometendo-se a reduzir as emissões de metano.

O ex-secretário de Energia dos EUA, Ernest Moniz, agora membro do comitê consultivo da COP 28, afirmou que a sociedade precisa de grandes coalizões internacionais para enfrentar as mudanças climáticas. Ele acrescentou que a participação de empresas de petróleo e gás é especialmente útil para trabalhar na escala necessária.

Como o metano se tornou central no debate climático?

O metano passou de um mero detalhe para uma preocupação central para grupos de ambientalistas e empresas de energia ao longo dos últimos 20 anos, à medida que o aquecimento se acelerou e o gás natural remodelou os mercados globais de energia.

Alguns, tanto em grupos de ambientalistas quanto em empresas de energia, inicialmente apresentaram vastos e recém-disponíveis suprimentos de gás natural como uma alternativa mais limpa ao carvão, um “combustível ponte” até que fontes totalmente livres de carbono pudessem substituir os combustíveis fósseis. No entanto, novas descobertas científicas contradizem essas alegações.

Descobertas, especialmente provenientes do trabalho realizado pelo Environmental Defense Fund, mostraram que milhões de vazamentos, desde os mínimos até os maciços, desfizeram grande parte dos benefícios climáticos do gás natural, permitindo que metano puro escapasse para a atmosfera. Isso desencadeou uma onda de repressões regulatórias e debates políticos, levando as empresas de petróleo e gás a gastar milhões para proteger seus negócios com novas tecnologias para detectar e interromper esses vazamentos.

O metano, em sua forma bruta, é uma das forças mais poderosas para reter calor. Ele responde por mais da metade do aquecimento ocorrendo agora devido ao efeito estufa, embora represente apenas 1/4 das emissões globais. Reduzir pela metade as emissões humanas de metano até 2030 poderia desacelerar a taxa de aquecimento global em mais de 25% e iniciar um caminho para evitar 0,5ºC de aquecimento até 2100, segundo uma pesquisa de 2021 realizada por uma equipe de cientistas do Environmental Defense Fund e várias universidades dos EUA.

Isso levou ao destaque da equipe dos EUA nas conversas com Pequim. Kerry tem instigado a China e outros países a aderirem ao Compromisso Global do Metano, que visa reduzir as emissões de metano em 30% até o final da década. Ampliar ainda mais essa coalizão e obter sucesso na cúpula deste sábado estão entre as principais prioridades da delegação americana na COP 28, disseram autoridades dos EUA.

Eles planejam que a cúpula leve esse compromisso para a implementação, incluindo novos gastos para localizar e abordar pontos centrais de vazamentos de metano em vários países. Autoridades dos EUA anunciaram quase US$ 1 bilhão em subsídios disponíveis, de fontes governamentais e filantrópicas, especialmente para países mais pobres que têm produtores de petróleo e gás estatais que podem estar carentes de capital para realizar o trabalho por conta própria.

Os americanos têm trabalhado com essas nações e esperam que algumas delas - incluindo Turquemenistão, o quarto maior emissor de metano do mundo, e Cazaquistão, o 12º maior - anunciem novos planos de ação como parte da cúpula. Para receber o dinheiro do subsídio, os países teriam que se comprometer a reduzir suas emissões de metano provenientes da produção de petróleo e gás para quase zero.

A gigante britânica BP começou a tentar limitar as emissões já na década de 1990, mas poucos se interessaram devido ao baixo retorno financeiro do trabalho, disse John Browne, ex-CEO da empresa. A indústria precisa de uma combinação de incentivos e penalidades para estimular a ação - e as empresas estatais devem fazer parte do acordo porque produzem a maior parte do petróleo mundial -, acrescentou.

Al Jaber seguiu uma agenda semelhante, incentivando empresas a aderirem ao que ele chama de Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás. Como parte do acordo, as empresas também concordam em parar de queimar gás como resíduo - um processo conhecido como queima a céu aberto - em seus locais de perfuração até 2030, e se comprometem a praticamente zerar todas as emissões de gases de efeito estufa de suas operações até 2050.

O elemento-chave é fazer com que as gigantes e frequentemente sigilosas empresas estatais de petróleo se comprometam com esse compromisso e concordem com monitoramento externo, disse John Browne. Produtores estatais do Brasil e da Líbia, entre outros, também fazem parte do acordo, e mais de uma dúzia dessas empresas estão se comprometendo pela primeira vez a eliminar as emissões. Isso abrange mais de 40% de toda a produção mundial de petróleo.

Vários grupos ambientais e internacionais anunciaram no sábado uma coalizão para fazer isso, apoiada por US$ 40 milhões da Bloomberg Philanthropies. A Agência Internacional de Energia, uma ramificação da ONU, o EDF e o think tank de energia RMI - todos os grupos que já reúnem ou usam satélites e dados para rastrear emissões de metano - concordaram em colaborar e expandir seus esforços para responsabilizar as empresas de petróleo e gás por seus novos compromissos com o metano.

Eles disseram que trabalhariam juntos para compartilhar esses dados com financiadores, compradores de commodities e governos, e ajudar países, especialmente economias em desenvolvimento, a lidar com seus vazamentos. Eles também planejam advogar juntos por regulamentações governamentais mais rigorosas.

O JPMorgan Chase - um grande financiador de empresas de energia - emitiu uma análise nos dias que antecederam a COP-28 encorajando empresas de petróleo e gás a reduzirem agressivamente as emissões, chamando isso de uma oportunidade tanto para os negócios quanto para o clima. Citou estimativas da Agência Internacional de Energia de que a indústria poderia eliminar mais de 75% de suas emissões de metano.

‘Nível de emissões anual inaceitavelmente alto’

A indústria avançou na produção de petróleo e gás com emissões reduzidas, mas apenas com melhorias limitadas, de acordo com a Agência Internacional de Energia. Browne afirmou que o que os Estados Unidos têm feito, incentivos aprovados pelo Congresso no ano passado e agora as novas regulamentações da EPA, são os tipos de políticas que podem impulsionar o progresso.

“Na nossa visão, estamos em um nível constante, mas inaceitavelmente alto, de emissões anuais do setor de energia”, disse Tim Gould, economista-chefe de energia da IEA, em uma teleconferência com repórteres. “Ainda permanecemos muito acima do que a indústria deveria estar (emitindo), dada a facilidade com que essas emissões podem ser reduzidas.”

Regan afirmou que Biden estava tomando “ações robustas” no sábado. “Elaboramos esses padrões de tecnologia para promover a inovação americana e levar em consideração a liderança da indústria no avanço da tecnologia do metano.”

As mudanças correspondem em grande parte ao que a EPA implementou em fases ao longo dos últimos dois anos e ao que grupos ambientalistas haviam solicitado. Elas incluem a eliminação gradativa da queima a céu aberto em poços novos; requisitos de monitoramento de vazamento mais rigorosos com a ajuda de novas tecnologias; limites para emissões de equipamentos vulneráveis, como válvulas, bombas e tanques de armazenamento; e um programa para identificar grandes liberações não intencionais, que são frequentemente de curta duração, mas as maiores fontes de emissões de metano.

“Embora estejamos fazendo pressão para eliminar nossa dependência dos combustíveis fósseis, devemos trabalhar para limpar as operações existentes rapidamente e rigorosamente, e o anúncio de hoje faz exatamente isso”, disse Ali Zaidi, conselheiro climático nacional da Casa Branca.

A agência também emitirá orientações pela primeira vez aos Estados americanos, que terão que estabelecer requisitos de redução para fontes existentes de metano. O Ato do Ar Limpo coloca os detalhes desses planos nas mãos das agências estaduais, e a EPA está dando a elas dois anos para concluir esses planos sob essas novas regras.

Estima-se que a regra reduzirá as emissões de metano em 80% em relação ao que seria esperado sem a regra. Isso representa um aumento em relação ao que havia sido projetado originalmente. Isso ocorre porque a agência fortaleceu as disposições desde então para limitar ainda mais a queima a céu aberto, entre outras melhorias em seu método de análise dos impactos do pacote de regras, dizem seus representantes.

“São as regulamentações de metano mais rigorosas do planeta”, disse Fred Krupp, presidente do Environmental Defense Fund.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.