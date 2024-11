A nova meta de financiamento climático definida na Cúpula do Clima deste ano (COP-29), em Baku, no Azerbaijão, que gerou insatisfação entre os países em desenvolvimento, já coloca pressão na COP-30, marcada para Belém, no Pará, no ano que vem.

Essa é a visão do professor Guarany Osório, coordenador do Programa Política e Economia Ambiental do Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV EAESP. “A saída da COP-29 foi essa construção ao longo do caminho, colocando mais pressão na COP-30, no caminho Baku até o Brasil”, diz o especialista ao Estadão.

Isso significa que a próxima COP, sob a liderança do Brasil, terá de trabalhar para preencher as lacunas deixadas pela cúpula de Baku.

O montante aprovado, de US$ 300 bilhões anuais (cerca de R$1,74 trilhão) até 2035, para o financiamento climático, ficou bem abaixo do US$ 1,3 trilhão (R$ 7,5 trilhões) pedido pelos países em desenvolvimento. A decisão foi tomada em plenária na madrugada deste domingo, noite deste sábado, 23, no Brasil.