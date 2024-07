Frente fria muda o tempo em SP; até quando vai seguir?

A chegada de uma frente fria mudou o tempo na cidade de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 8. A máxima não deve passar dos 20ºC, de acordo com previsão da agência meteorológica Climatempo. O frio deverá se acentuar no decorrer da semana na capital, que deve esperar também chuva após um mês de junho marcado pela ausência de precipitação.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, a terça-feira terá tempo chuvoso. “O sistema frontal ao largo do litoral paulista vai organizar instabilidades desde a região oeste do estado rumo à Grande São Paulo e litoral. As precipitações serão intermitentes de fraca a moderada intensidade, e a persistência dessas instabilidades pode provocar a formação de alagamentos”, detalhou o órgão em comunicado nesta segunda.

Capital deve registrar baixas temperaturas ao longo desta semana Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 29/4/2024

PUBLICIDADE Para a terça-feira, a mínima prevista é de 13ºC e a máxima, de 17ºC. “A quarta-feira, 10, ainda começa com chuva entre a madrugada e o início da manhã. No decorrer do dia, períodos de melhoria com sol entre muitas nuvens e temperatura em elevação. Mínima de 14°C e máxima de 22°C”, acrescentou o CGE. Na sexta-feira, 12, a chegada de uma nova frente fria, segundo a Climatempo, volta espalhar mais instabilidades no Estado de São Paulo; litoral, sul e oeste paulista, “vão terminar a semana com tempo mais fechado e chuvoso”, detalhou a agência.

Qual vai ser a temperatura em São Paulo nesta semana?

Veja abaixo as previsões, segundo dados da agência Meteoblue.