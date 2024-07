O que furacões no Hemisfério Norte têm a ver com seca e incêndios na Amazônia?

Crise do clima deve reduzir em mais da metade áreas onde dá para plantar café no Brasil; veja onde

Crise do clima deve reduzir em mais da metade áreas onde dá para plantar café no Brasil; veja onde

Segundo a previsão da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA, em inglês), há 85% de chance de uma temporada de furacões acima do normal no Atlântico em 2024.

A instituição calcula com 70% de confiança que haverá de 17 a 25 tempestades com ventos a partir de 63 km/h ou mais nos próximos meses. Dessas, de 8 a 13 devem se tornar furacões, com ventos de 119 km/h ou mais, incluindo 4 a 7 furacões grandes (de categoria 3, 4 ou 5, com ventos a partir de 179 km/h).

A magnitude dessas tempestades, que também estão ocorrendo mais cedo no ano, é impulsionada pela temperatura recorde das águas oceânica, que dá mais energia às tempestades. Têm relação tanto com as mudanças climáticas quanto com a atual transição do El Niño para o La Niña.

Segundo explicação divulgada pela empresa de meteorologia brasileira MetSul, o La Niña diminui o cisalhamento do vento na região onde os furacões se formam e avançam, aumentando sua probabilidade. Ele atua resfriando a temperatura do Oceano Pacífico, mas influencia o clima em escala global e já estaria ativo entre os meses de agosto e outubro, auge da temporada de furacões.

Pesquisas têm mostrado que os furacões têm ficado mais fortes globalmente nas últimas décadas. Eles também estão menos previsíveis. No Atlântico Norte, um estudo de 2019 mostrou que eles estão ganhando intensidade mais rápido do que antes, com ventos mais rápidos conforme avançam por um oceano mais quente.