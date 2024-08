Geoengenharia solar: cientista tem um plano arriscado para resfriar a Terra

David Keith era um estudante de pós-graduação em 1991 quando um vulcão entrou em erupção nas Filipinas, enviando uma nuvem de cinzas em direção à beira do espaço.

PUBLICIDADE O dióxido de enxofre liberado pelo Monte Pinatubo se espalhou pela estratosfera, refletindo parte da energia solar para longe da Terra. O resultado foi uma queda nas temperaturas médias do Hemisfério Norte de cerca de 1 grau Fahrenheit no ano seguinte. Hoje, Keith cita esse evento como validação de uma ideia que se tornou o trabalho de sua vida: ele acredita que liberando intencionalmente dióxido de enxofre na estratosfera, seria possível baixar as temperaturas em todo o mundo.

Intervenções radicais como essa estão sendo cada vez mais levadas a sério à medida que os efeitos da mudança climática se tornam mais intensos. As temperaturas globais atingiram recordes altos por 13 meses consecutivos. Os cientistas esperam que o calor continue subindo por décadas. O principal motor do aquecimento, a queima de combustíveis fósseis, continua mais ou menos inalterado.

Contra esse pano de fundo, há um crescente interesse em esforços para alterar intencionalmente o clima da Terra, um campo conhecido como geoengenharia.

Empresas de grande porte já estão operando enormes instalações para aspirar o dióxido de carbono que está aquecendo a atmosfera e enterrá-lo no subsolo. Alguns cientistas estão realizando experimentos destinados a clarear nuvens, outra maneira de refletir alguma radiação solar de volta para o espaço. Outros estão trabalhando em esforços para fazer com que oceanos e plantas absorvam mais dióxido de carbono.

Mas de todas essas ideias, é a geoengenharia solar estratosférica que gera a maior esperança e o maior medo.

Publicidade

Os defensores a veem como uma maneira relativamente barata e rápida de reduzir as temperaturas bem antes de o mundo parar de queimar combustíveis fósseis. A Universidade de Harvard tem um programa de geoengenharia solar que recebeu doações do cofundador da Microsoft, Bill Gates, da Fundação Alfred P. Sloan e da Fundação William e Flora Hewlett. Está sendo estudado pelo Environmental Defense Fund junto com o World Climate Research Program (Fundo de Defesa Ambiental juntamente com o Programa Mundial de Pesquisa Climática, em livre tradução). A União Europeia disse no ano passado que os países deveriam discutir como regular um eventual uso da tecnologia.

Mas muitos cientistas e ambientalistas temem que isso possa resultar em calamidades imprevisíveis.

Por ser usada na estratosfera e não limitada a uma área particular, a geoengenharia solar poderia afetar o mundo inteiro, possivelmente bagunçando sistemas naturais, como criar chuva em uma região árida enquanto seca a estação das monções em outro lugar. Os oponentes se preocupam que isso distraia do trabalho urgente de transição para longe dos combustíveis fósseis. Eles se opõem à liberação intencional de dióxido de enxofre, um poluente que eventualmente passaria da estratosfera para o nível do solo, onde pode irritar a pele, olhos, nariz e garganta e pode causar problemas respiratórios. E temem que, uma vez iniciado, seja difícil parar um programa de geoengenharia solar.

David Keith, líder da Iniciativa de Engenharia de Sistemas Climáticos da Universidade de Chicago, em Chicago, em 24 de junho de 2024. Ele acredita que liberando intencionalmente dióxido de enxofre na estratosfera, seria possível baixar as temperaturas em todo o mundo. Foto: Mustafa Hussain/The New York Times

“A noção de pulverizar compostos de enxofre para refletir a luz solar é arrogante e simplista”, disse o ambientalista canadense David Suzuki. “Há consequências não intencionais de tecnologias poderosas como estas, e não temos ideia de como elas serão.”

PUBLICIDADE Raymond Pierrehumbert, físico atmosférico da Universidade de Oxford, disse que considera a geoengenharia solar uma grave ameaça à civilização humana. “Não é apenas uma má ideia em termos de algo que nunca seria seguro para implantar”, afirmou ele. “Mas até mesmo fazer pesquisa sobre isso não é apenas um desperdício de dinheiro, mas ativamente perigoso.” Keith, professor do departamento de ciências geofísicas da Universidade de Chicago, contra-argumentou que os riscos apresentados pela geoengenharia solar são bem compreendidos, não tão severos quanto retratados pelos críticos e superados pelos potenciais benefícios. Se a técnica reduzisse o aquecimento do planeta em apenas 1 grau Celsius, ou 1,8 graus Fahrenheit, ao longo do próximo século, Keith disse, isso poderia ajudar a prevenir milhões de mortes relacionadas ao calor a cada década.

Publicidade

Para entender o quão controverso o trabalho de Keith pode ser, considere o que aconteceu quando ele tentou realizar um teste inicial em preparação para um experimento de geoengenharia solar conhecido como Scopex.

Na época professor em Harvard, Keith queria liberar uma quantia de poeira mineral em uma altitude de cerca de 20 quilômetros e rastrear como a poeira se comportava enquanto flutuava pelo céu.

Publicidade

Os oponentes da geoengenharia solar citam vários riscos principais. Dizem que poderia criar um “perigo moral”, dando às pessoas a impressão equivocada de que não é necessário reduzir rapidamente as emissões de combustíveis fósseis.

A segunda preocupação principal tem relação com as consequências não intencionais.

“Este é um caminho realmente perigoso a seguir,” disse Beatrice Rindevall, presidente da Sociedade Sueca de Conservação da Natureza, que se opôs ao experimento. “Poderia chocar o sistema climático, poderia alterar ciclos hidrológicos e poderia exacerbar o tempo extremo e a instabilidade climática.”

E, uma vez que a geoengenharia solar começasse a resfriar o planeta, parar o esforço abruptamente poderia resultar em uma súbita elevação das temperaturas, um fenômeno conhecido como “choque de término”. O planeta poderia experimentar “potencialmente uma enorme elevação da temperatura em um mundo despreparado ao longo de cinco a 10 anos, atingindo o clima da Terra com algo que provavelmente não se vê desde o impacto que matou os dinossauros”, disse Pierrehumbert.

Além de tudo isso, há medos sobre atores desonestos usando a geoengenharia solar e preocupações de que a tecnologia possa ser usada como arma. Sem mencionar o fato de que o dióxido de enxofre pode prejudicar a saúde humana.

Keith é enfático que esses medos são exagerados. E enquanto houver alguma poluição do ar adicional, ele afirma que o risco é negligenciável em comparação com os benefícios.

Em 2006, um conhecido em comum apresentou Keith a Gates, que queria saber mais sobre tecnologias que poderiam ajudar no combate ao aquecimento global.

Publicidade

“Não sei se essa coisa alguma vez será usada,” disse Gates, um grande investidor em tecnologia climática. “Eu acredito que fazer a pesquisa e entendê-la faz sentido.”

Então, em 2009, Keith fundou a Carbon Engineering, uma empresa que desenvolveu um processo para retirar dióxido de carbono da atmosfera. No ano passado, a Carbon Engineering foi adquirida pela Occidental Petroleum por US$ 1,1 bilhão de dólares.

A Occidental agora está construindo plantas de captura de carbono. Planeja vender créditos de carbono para grandes empresas que querem compensar suas emissões. Críticos dizem que isso apenas atrasará a eliminação dos combustíveis fósseis enquanto permite que uma empresa de petróleo lucre.

“Claro que me sinto desconfortável com isso sendo vendido para uma empresa de petróleo,” disse Keith, acrescentando que planeja doar a maior parte de seus lucros da venda da Carbon Engineering, talvez para um grupo de conservação.

“Estou ainda mais motivado agora para insistir na geoengenharia solar porque o caso racional para ela está parecendo mais forte,” ele disse. “Embora ainda haja muitas vozes individuais fortes de oposição, há muita gente em posições sérias de política que estão levando isso a sério, e isso é realmente emocionante.”

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.