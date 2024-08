Governo Lula envia aviões para ajudar no combate ao fogo em São Paulo

BRASÍLIA - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou aviões, por meio do Ministério da Defesa, para ajudar no combate ao fogo que assola o estado de São Paulo nos últimos dias. A informação foi dada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

O número de focos de incêndio registrados em agosto no Estado de São Paulo é o maior para qualquer mês nas cidades paulistas desde 1998, quando os registros começaram a ser computados pelo Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Fumaça causada pelo fogo toma o céu de Ribeirão Preto (SP) Foto: Joel Silva/Fotoarena

Marina conversou com o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) na noite deste sábado, 24, para prestar solidariedade e se colocou à disposição para "enfrentarmos conjuntamente essa situação, intensificada pelos fortes ventos e pela seca". A ministra também disse que é "importantíssimo" Tarcísio criar uma sala de situação e mobilizar todos os recursos estaduais. "Em mais uma emergência climática enfrentada pelo País, o momento novamente requer solidariedade, concentração e preparo para responder adequadamente aos seus impactos", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter).

Nesta manhã, 25, o governador se reuniu no posto avançado para atuação emergencial contra os incêndios, em Ribeirão Preto. O espaço, segundo ele, funcionará de forma integrada ao gabinete de crise montado no Centro de Gerenciamento de Emergências, na capital, onde as autoridades estão monitorando os focos em tempo real por meio de satélite.

Há 46 municípios em alerta máximo para ocorrências com fogo e 21 cidades com focos ativos de incêndio, segundo o governo de São Paulo, e 7 mil profissionais e voluntários atuando no combate ao fogo e orientação à população.