Guaíba atinge maior nível desde 1941 em Porto Alegre; prefeitura reforça medidas

O nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, alcançou 3,26 metros nesta segunda-feira, 20, superando os 3,18 metros registrados em setembro passado. A marca, que foi atingida no Cais Mauá, na zona central da idade, é a mais expressiva desde 1941, quando as águas chegaram ao patamar de 4,75 metros no Centro Histórico.

Com a cheia, o prefeito Sebastião Melo (MDB) reforçou as ações de apoio à população, como o encaminhamento de moradores para o ginásio do Departamento Municipal de Habitação (Demhab). Ao todo, 107 pessoas foram realocadas de suas casas. As comportas do sistema de proteção contra as cheias foram fechadas pela manhã.

O Rio Grande do Sul tem enfrentado longos períodos de cheias devido ao fenômeno El Niño. No começo de setembro, a passagem de um ciclone extratropical matou 49 pessoas. No fim do mesmo mês, a prefeitura determinou o fechamento preventivo das comportas do Guaíba. Foi a primeira vez que a medida foi tomada desde 2015, quando o nível do lago atingiu 2,94 metros.

Nível do Lago Guaíba, em Porto Alegre, alcançou 3,26 metros nesta segunda Foto: Júlio Ferreira/PMPA

“Queremos pedir mais uma vez a contribuição dos porto-alegrenses. Tenho certeza de que vamos superar este momento, com solidariedade e acolhimento aos moradores atingidos”, escreveu mais cedo o prefeito Sebastião Melo em publicação no X (antigo Twitter).

Entre as ações adotadas, além do encaminhamento de moradores para o ginásio, a prefeitura de Porto Alegre afirmou ainda que tem realizado recolhimento de animais para abrigos conveniados, a entrega emergencial de alimentos e a definição dos pontos de referência para as demandas de cada ilha.

Conforme a gestão municipal, dois caminhões do Exército auxiliam as equipes na busca por moradores. Um deles seguiu para a Ilha Mauá, no bairro Arquipélago, com o objetivo de resgatar famílias para levá-las para casa de familiares ou o abrigo emergencial no Demhab.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou as sete comportas que estavam abertas do Cais Mauá – outros sete portões estão permanentemente fechados. A decisão foi tomada após o nível do lago superar a cota de inundação (3 metros) na manhã desta segunda.

A Defesa Civil de Porto Alegre, conforme balanço divulgado no fim da tarde desta segunda-feira, já atendeu a 28 chamados no bairro Arquipélago. Ao todo, foram 75 adultos e 32 crianças realocados de suas residências.

O abrigo montado pela prefeitura no Ginásio do Demhab acolhia 48 pessoas até 18h desta segunda-feira, conforme o balanço da prefeitura. O espaço recebe também assistência de servidores da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde.

Caminhões-pipa do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) estão abastecendo a população local. Na Ilha do Pavão, foram instalados dois banheiros químicos, entregues diversos suprimentos como produtos higiênicos e de limpeza, além de colchões e água.

Maior cheia do Lago Guaíba (Cais Mauá) foi registrada em 1941

1873 – 3,50

1914 – 2,60

1928 – 3,20

1936 – 3,22

1941 – 4,75

1967 – 3,13

1984 – 2,60

2015 – 2,94

2016 – 2,65

2023 (setembro) – 3,18

2023 (20 de novembro) – 3,26 (às 17h)