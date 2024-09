Incêndios e seca devastam pontos turísticos naturais pelo Brasil

Em setembro de 2024, áreas de preservação federal e parques estaduais foram fechados devido aos incêndios florestais que atingem grande parte do País. Segundo o ICMBio, no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, próximo a Cuiabá (MT), os principais atrativos (Morro São Jerônimo, Véu de Noiva, Circuito das Cachoeiras, Cachoeirinha e Cachoeira dos Namorados) estão fechados.

Incêndio queima 10 mil hectares na região Chapada dos Veadeiros, 7 mil deles dentro do Parque Nacional, segundo ICMBio. Reservas privadas em Alto Paraíso de Goiás também têm focos Foto: CBM-GO

A Floresta Nacional de Brasília também segue fechada nesta segunda-feira, 9, assim como o percurso do morro Araçoiaba na Floresta Nacional de Ipanema, a 120 km da cidade de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) do Estado de SP, 81 parques estaduais paulistas também se encontram fechados desde o início do mês.

No momento, a Semil informa que há focos ativos em dois deles: no Parque Estadual da Cantareira, onde o combate está sendo feito pelo ar por ser de difícil acesso, e no Parque Estadual do Itapetinga, onde as chamas vem sendo controladas pela terra e pelo ar.

Helicóptero sobrevoa área do Parque da Cantareira em meio a riscos de incêndio Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 5/9/2024

Desde a última quinta-feira, 5, o fogo também atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, declarado Patrimônio Mundial Natural pela Unesco. O primeiro foco, localizado na região do Paralelo 14, já foi controlado. Mas ainda há focos ativos na região de Simão Correa e também fora do parque, na região de Segredo - 70 brigadistas estão atuando no combate.

A unidade está aberta e funciona normalmente, já que, segundo a Parquetur, concessionária responsável pela gestão do parque, “os locais do incêndio estão distantes das trilhas acessadas por turistas”.

O ICMBio informa que, até o momento, foram queimados 2.729 hectares no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, 2.176 hectares na Floresta Nacional de Brasília e 7 mil hectares no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Parques atraem turistas e fomentam preservação

Em 2023, os parques nacionais do País atingiram a marca histórica de 11,8 milhões de visitantes. Ao atraírem turistas, eles movimentam a economia local e fomentam a preservação dos ecossistemas.

O ecoturismo tem sido responsável por 60% do faturamento do turismo no Brasil, segundo uma pesquisa do Sebrae Nacional realizada com o apoio do Ministério do Turismo.

Em nota, a pasta informou que “o fortalecimento do ecoturismo sustentável é um dos principais pontos do Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027, lançado em agosto, que finca as bases para que a sustentabilidade seja palavra de ordem nas ações do MTur”.

Além do Centro-Oeste, destinos turísticos no Cerrado de Minas Gerais também estão queimando. No último fim de semana, o recanto ecológico da pousada Vale do Céu em Delfinópolis (MG), na Serra da Canastra, foi devastado pelo fogo. Um incêndio já havia atingido o Parque Nacional da Serra da Canastra na semana passada, mas foi controlado.

A serra mineira abriga as nascentes das bacias dos rios São Francisco, Araguari e Santo Antônio, além de numerosas espécies em extinção.

Servidor há 14 anos do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, o coordenador de manejo integrado do fogo João Morita vê em 2024 um cenário "muito parecido, senão pior" do que o de 2020 em relação ao fogo que atinge concomitantemente unidades de conservação administradas pelo instituto. Segundo ele, além da ocorrência de focos em várias unidades ao mesmo tempo, a semelhança também está no comportamento extremo do fogo e em sua propagação violenta novamente em 2024, facilitada pelo tempo seco, o vento forte e as temperaturas altas. A guia turística Marcia Marisa Bortoluzzi, que atua há sete anos na Chapada dos Guimarães predominantemente como autônoma, estima uma queda de 60% em sua renda oriunda da atividade neste mês.

“Estamos vivendo dias difíceis. O fogo acaba impedindo que a gente atue”, diz. Com o fechamento do parque nacional, ela só conseguiu trabalhar por dois dias em setembro, realizando passeios em cachoeiras menores, em áreas externas à unidade de conservação.

Mesmo estando na baixa temporada, ela relata que costuma haver movimento nesse período, relacionado ao feriado de 7 de setembro. Também é quando começam as cotações para janeiro.

Em alta Sustentabilidade São Paulo registrou a pior qualidade de ar no planeta em ranking de site de monitoramento Calor bate recorde no verão da Europa: qual é a previsão para o planeta no resto do ano Governo Lula classifica seca e incêndios como crise e escala ministros para respostas emergenciais Devido aos incêndios, porém, clientes têm entrado em contato para remarcar ou, na pior das hipóteses, cancelar passeios agendados para as próximas semanas e até para os próximos meses. “O visitante está acessando o restaurante, a lojinha de souvenir, está abastecendo o carro na cidade, tem a hotelaria, além do gasto no atrativo (turístico). É uma cadeia de serviços que fica prejudicada”, diz a guia de turismo. Além dos prejuízos econômicos para a comunidade local provocados pelos incêndios, o coordenador de manejo integrado do fogo do ICMBio, João Morita, enfatiza o dano ambiental e os impactos de longo prazo para a região e seu entorno. “Os parques não só possibilitam a interação da população com a natureza, gerando benefícios de forma direta, mas são protegidos também por causa das nascentes”, afirma Morita. No caso de Brasília, onde vive, ele aponta que a Floresta Nacional é responsável pelo abastecimento hídrico de todo o norte do Distrito Federal. Ela protege nascentes e trechos de córregos da Bacia do Paranoá e teve quase metade de sua área queimada neste ano.

Prevenção ao fogo e turismo como parte da solução

Segundo Morita, nem todas as unidades de conservação são de propriedade exclusiva do Estado; em algumas delas, há sobreposição com territórios indígenas e quilombolas e pessoas morando dentro das reservas, o que torna complexa a gestão do fogo.

Ao mesmo tempo, com o treinamento das brigadas voluntárias e a criação de espaços de governança que congreguem essas populações e as instituições responsáveis pela prevenção e combate ao fogo, habitantes dos territórios podem ser os maiores aliados para evitar os incêndios florestais.

Para Morita, isso envolve investir mais em ações de prevenção e fortalecer instâncias como o Comitê Nacional do Manejo Integrado do Fogo e o Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional, de modo a combinar e otimizar esforços das diversas instituições que participam do enfrentamento ao problema.

Esses espaços foram fixados por lei na Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, sancionada em julho de 2024.

A lei federal regula o uso do fogo no meio rural, definindo diretrizes para queimadas controladas (para fins agropecuários) e prescritas (para fins de conservação), mediante autorização prévia dos órgãos competentes, entre outras medidas de prevenção.

Vista de cachoeira no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás Foto: Adobe Stock

De acordo com Morita, as queimas prescritas realizadas neste ano nas Chapadas dos Veadeiros e Guimarães evitaram que o fogo chegasse à área de visitação, no caso da primeira, e ajudaram a controlar frentes de fogo, no caso da segunda. Mas as queimas não bastam por si só, e precisam ser somadas às estratégias já mencionadas e à educação ambiental.

Nesse ponto, a especialista em turismo e mudanças climáticas Isabel Grimm afirma que “o turismo pode atuar como agente transformador, incentivando os visitantes a adotarem comportamentos responsáveis nas áreas naturais e preparando guias e operadores turísticos para colaborar na detecção precoce e na rápida resposta a possíveis focos”.

Para ela, o turismo também pode se tornar uma ferramenta de apoio à preservação e de recuperação das áreas afetadas por incêndios através do incentivo ao desenvolvimento do turismo sustentável e regenerativo.

Segundo a professora do Programa de Mestrado da Universidade de Vassouras e da Universidade Santa Úrsula e diretora-geral do Instituto Superior de Administração e Economia, o ecoturismo pode ainda ajudar desenvolver planos de contingência mais eficazes em parceria com agentes de interesse e promover o engajamento comunitário em programas de preservação, “oferecendo incentivos para que essas comunidades atuem como guardiãs dos parques”.