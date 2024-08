Incêndios e fumaça que tomaram SP podem se espalhar novamente?

As condições climáticas para a propagação do fogo em São Paulo devem voltar até sexta-feira, 30, segundo especialistas em clima. Entre os fatores, estão a baixa umidade, o calor excessivo e ventos acima de 30km/h.

Com a entrada de uma frente fria, as condições para a propagação do fogo não estão mais dadas atualmente, mas podem retornar até sexta-feira, quando a temperatura volta a subir. O governo federal e os cientistas preveem que a temporada seca se estenda até outubro, o que eleva o risco de fogo. São Paulo registrou 1,8 mil focos de incêndio somente na sexta-feira, 23, número recorde desde os inícios das medições em 1998. Até o momento, os incêndios deixaram ao menos dois mortos.

Estragos causados pelo fogo na cidade de Dumont, na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Foto: Celio Messias/Estadão

Tanto o físico Paulo Artaxo, integrante do Painel Internacional para Mudanças Climáticas (IPCC) da Organização das Nações Unidas (ONU), quanto o coordenador geral de operações do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cmaden), Marcelo Seluchi, acreditam que os incêndios podem ter sido criminosos, mas se espalharam rapidamente por conta das condições climáticas.

“A maior parte dos incêndios (em São Paulo) começou na sexta-feira, às 12h30; não existe fenômeno natural com hora marcada para começar”, afirmou Artaxo. “Há um forte indício de que os incêndios foram provocados.”

Dadas as condições climáticas favoráveis, o fogo se espalhou rapidamente. “Temos uma ferramenta que estamos usando para informar à Defesa Civil, que leva em conta a temperatura, a umidade, a seca e o vento. Quais são as condições ideais para um fogo se propagar? É possível prever. São muitos dias consecutivos de seca, sem chuva, por isso esta época do ano é particularmente crítica, temperatura acima de 30ºC, umidade abaixo dos 30% e ventos acima de 30km/h. Nos últimos dias, essas condições se cumpriram, especialmente no interior de São Paulo, onde havia uma situação de seca prolongada”, explicou Seluchi.

Pátio de veículos na cidade de Dumont; automóveis ficaram totalmente destruídos pelo fogo. Foto: Celio Messias/Estadão

Os chamados rios voadores – canais de ventos intensos que transportam a umidade da Amazônia para o Sul e o Sudeste – estão funcionando como rios secos, transportando fumaça das queimadas no Norte e agravando a situação que já era grave no Sudeste.

“Como a Cordilheira dos Andes é muito alta, essas correntes não se dispersam, elas passam pelo Peru, pela Bolívia, e depois, dependendo da situação meteorológica, vão diretamente para o Sul ou o Sudeste. No verão, elas carregam umidade”, afirmou Seluchi. “Mas, nesta época do ano, em que não chove, é como um rio seco, um jato de fumaça no Sudeste durante vários dias em São Paulo, situação ampliada pelos incêndios no interior do próprio Estado.”

De qualquer forma, 48 cidades estão em estado de alerta em São Paulo. Ainda segundo os especialistas, se o fogo se propagar em direção a áreas mais densamente povoadas, não há muito o que fazer a não ser combater o incêndio.

“Precisamos fazer cumprir a legislação, tanto na Amazônia, quanto em São Paulo”, afirmou Artaxo. “Temos imagens de satélite com precisão menor do que cinco metros. Temos CPF e CNPJ das regiões onde os incêndios começaram, basta cumprir a lei.”

Divergências

O governo federal e o governo de São Paulo apontam suspeitas diferentes para a origem das queimadas que têm causado transtornos no interior de São Paulo desde o fim da semana passada. O Ibama, órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente, vê indícios de crime orquestrado. Já o governo estadual diz que prendeu três suspeitos e investiga crimes, mas afirma não ver sinais de ação organizada.

As autoridades federais e estaduais afirmam que a temporada seca e os ventos fortes aumentaram o risco de fogo. Mas o Ibama, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, afirma que o início dos focos de forma quase simultânea na sexta-feira, 23, é um indício de ação orquestrada. A Polícia Federal também investiga possível ação criminosa. A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), por sua vez, afirma que não há até agora elementos que conectem as ocorrências e acredita que o espalhamento rápido se deve às condições climáticas adversas.